Oblíbenějšího soupeře v lize nemám, culil se Matoušek po premiéře

Čekalo se, jak si mladý talent v jabloneckém dresu povede. Zda se srovná s tím, že si jej nenechala v nabitém kádru mistrovská Slavia. Odpověď byla jednoznačná, Matoušek si váží jablonecké šance a chce ukázat, jaký talent v něm vězí.

„Je to skvělý pocit. Doufám, že mě to dokáže nakopnout do dalších zápasů. Jsem rád, že to tam padlo už v první půli. Povzbudilo to nejen mě, ale i celý tým a pomohlo nám to zápas zvládnout. Hlavně jsem však chtěl vyhrát, góly jsou jen nadstavbou," jásal Matoušek.

Střelec úvodního gólu Jan Matoušek z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Čím to, že mu vyhovuje defenzivní systém týmu z Vršovic se třemi obránci? „Jsou tam větší prostory. Rapid v přípravě takhle na tři stopery proti nám hrál taky a rovněž tam byla místa na náběhy za obranu," vysvětlil.

Poprvé se trefil už v 19. minutě. „Byl tam skvělý výhoz od Hrubase (gólman Vlastimil Hrubý), míč ještě skočil o zem, zpracoval jsem si ho prsama do běhu, přesprintoval jsem stopera a pak už jsem šel sám na bránu," popsal zásah, kdy jako mazák obstřelil Romana Valeše.

„Já snad ani jinak gól dát nemůžu než po rychlém brejku, i když dnes jsem dal branku i hlavou, což se mi podařilo snad poprvé," řekl o pojistce z 84. minuty po centru Jovoviče. „Trknul to tam pěkně, to nebylo vůbec lehké," pochválil střelce jablonecký trenér Petr Rada.

„Viděl jsem Jova, že je sám a připravený na centr. Zařval jsem si a trefil mě na milimetr přesně. Pak už to bylo jen na mně. Bohudík to vyšlo. Divím se, že jsem tam byl takhle sám a dokázal to takhle trefit," přiznal Matoušek. „Doly (Martin Doležal) už říkal, že to bude cinkat. Sice ještě nevím kolik, ale snad to zvládnu utáhnout," poznamenal o zápisném reprezentant do 21 let, jenž na Střelnici přišel v létě na hostování ze Slavie.

„Byla to správná volba. Počítal jsem alespoň s přípravou ve Slavii, ale pak jsme zvolili cestu rovnou do Jablonce. Myslím, že to pro mě bylo lepší," uzavřel Matoušek. Nejen pro něj, ale i pro Jablonec.