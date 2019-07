Ligu mistrů zkouší Trpišovský vytlačit z hlavy, prioritou je pro slávistického kouče ligový start

Jasně že to dost dobře nejde, ale přesto se slávistický kouč Jindřich Trpišovský snaží kvalifikaci o Ligu mistrů vytlačit z hlavy. Těžký úkol, protože na tahle dvě kouzelná slova naráží na každém kroku. Vždyť v Edenu vyhlížejí už dvanáct let chvíli, kdy se mezi klubový výkvět starého kontinentu zase podívají. „Čeká nás velký dvojzápas, ale až za měsíc a půl. Teď mám před sebou jiné úkoly. Prioritou je úspěšný start do domácí soutěže, protože v kvalifikaci o Champions League bude rozhodovat i rozpoložení, v němž do ní vstoupíme,“ je si vědom, jak těžká sezona ho čeká.