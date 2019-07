Hořkosladký Köstlův den: po podpisu smlouvy vyloučení. Bez dvou okamžiků standardní výkon, podpořil ho Hašek

„Až se jednou ohlédne, na premiéru v Bohemce asi nebude vzpomínat rád. Teď to pravděpodobně vypadá, že toho na něj bylo hodně, protože se všechno řešilo v posledních dnech, a nakonec v posledních hodinách, až dopoledne byl zaregistrovaný... Asi toho na něj bylo hodně, ale byl to teprve jeho třetí ligový zápas. Nemyslím si, že hrál špatné utkání, podle mě podal standardní výkon, ovšem bez dvou okamžiků," zhodnotil kouč Bohemians 1905 Martin Hašek.

První moment se odehrál po devatenácti minutách, když po dlouhém výhozu nestačil rychlonohému Janu Matouškovi a ten vstřelil vítězný gól. „Po individuální chybě to byl od nás pro Jablonec dárek, aby se uklidnil a navýšil své sebevědomí," konstatoval Hašek.

POSILA | Klokany posílil obránce Daniel Köstl. Mladý obránce podepsal smlouvu na 3,5 roku! 💚💪



Vícena VĎ: https://t.co/3TKIpyfXUS pic.twitter.com/FwUsupCqHM — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 12. července 2019

Druhá černá chvilka nastala již v nastaveném čase, když Köstl zbytečně fauloval Martina Doležala a sudí Pavel Franěk nemohl jinak než tasit druhou žlutou kartu.

„V posledních vteřinách neudržel nervy a zápas pro nás orazítkoval, prohráli jsme 0:2 a máme červenou kartu," poznamenal Hašek, který zařazení Köstla do sestavy nelitoval. „Byl s námi v Rakousku na soustředění, trénoval, je zvyklý na náš způsob hry, sestavu si vybojoval, neudělal bych jinak. Ale to neznamená, že chyby neudělal a že se k nim nevrátíme," dodal kouč Klokanů.

„Vždy to vyzní zkresleně. Zápas je jednou za týden, kdežto my jsme s ním každý den a vidíme v něm kvalitu a potenciál. Je to mladý hráč, který se ještě musí učit a sbírat zkušenosti a tohle je pro něj obrovská škola. Věřím, že se z toho ponaučí a už to nikdy víc neudělá. Za prvé tím nepomůže týmu, ale hlavně ublíží sám sobě. Měl by si to vzít k srdci. Rozhodně by však neměl věšet hlavu," podpořil svého parťáka obránce Lukáš Hůlka.