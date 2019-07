Škoda chtěl před šesti týdny Příbram vyhnat z ligy. Teď jí pomohl gólem k bodu

Když hrál jednatřicetiletý útočník Michal Škoda 2. června v Příbrami v baráži za Zbrojovku Brno, fanoušci mu nepřáli nic dobré. V sobotu mu naopak s chutí zatleskali, když vstřelil gól do sítě fotbalistů Teplic. A mohl přidat i druhý. Do statistik si tak připsal 121. utkání v nejvyšší soutěži a jubilejní třicátý gól.

Vaším gólem Příbram vedla, Teplice ale vyrovnaly. Jak jste s bodem spokojený?

Pochopitelně nejsem, zápas jsme chtěli samozřejmě vyhrát a měli jsme ke třem bodům hodně blízko. Šance jsme na to určitě měli.

Vy jste zahodil asi tu největší za nerozhodného stavu 1:1. Co ke gólu chybělo?

Chtělo to lépe si zpracovat míč. Pokusil jsem se o lob, bohužel skončil nad břevnem. V žádném případě jsem neměl bránu překopnout. Asi jsem měl udělat kličku. Mrzí mě to.

Michal Jeřábek (ve žlutém) z Teplic a Michal Škoda z Příbrami.

Michal Kamaryt, ČTK

Gól jste dával téměř zády k brance...

Byl jsem v pozici, kdy jsem nemohl volit jiné zakončení než patou. Jsem rád, že to vyšlo.

Zápas mnoho krásy nepobral. Byl to spíš boj...

Bylo to hodně o soubojích, hodně dlouhých míčů dopředu. Na trávě balón moc často nebyl.

V Příbrami jste od začátku léta, jak vnímáte sílu mužstva?

Jsem v Příbrami spokojený. Mužstvo máme hodně mladé, ale dobré. Myslím si, že v příštích zápasech to bude víc vidět.

Proti Teplicím jste hrál na hrotu, ale hrával jste i pod hrotem. Kde se cítíte lépe?

Asi pod hrotem. Nestěžuji si. Jsem rád, že hraji, takže se snažím odvést maximum na pozici, na niž mě trenér pošle.

První zápas po roční pauze v nejvyšší soutěži a hned gól. Vsadil jste se se starším bratrem Milanem, který hraje za Slavii, kdo dá víc gólů nebo ten první v novém ročníku?

Nic takového neproběhlo, ale za gól jsem rád.

V úporném souboji Daniel Trubač (vlevo) z Teplic a Michal Škoda z Příbrami.

Michal Kamaryt, ČTK

Co vůbec Milan říkal vašemu přestupu?

Divil se, ale ligu mi pochopitelně přeje. Po čase je tu šance, že si zahrajeme proti sobě.

Začátkem června jste byl pro Příbram v baráži nepřítel jako brněnský hrotový útočník. O čtrnáct dní později jste se objevil v příbramské kabině. Jaké bylo přivítání?

Příbramští byli rádi, že se udrželi, mě ještě mrzelo, že se to Brnu nepodařila. Mně se navíc barážová odveta u Litavky vůbec nepovedla, po půlhodině mě trenér Šustr střídal. Vzpomněl jsem si na to utkání, když jsem vybíhal na trávník proti Teplicím. Pak se věci vyvinuly tak, že jsem přestoupil do Příbrami. Takové věci se ve fotbale běžně dějí. Kluci mě vzali v pohodě. Nějaké vtípky na baráž padly, ale všechno v rámci legrace v kabině. Jsem rád, že si zase mohu zahrát ligu.