Pilařův návrat do Plzně: táhlo ho to do domácí kabiny, pak od fanoušků sklidil velký aplaus

Do Plzně jste poprvé dorazil jako soupeř. Co jste uvnitř prožíval?

Když jsem šel do hostující kabiny, nevěděl jsem vůbec, jak to v ní vypadá. Jak jsem minul recepci, táhlo mě to doleva, kde je šatna Viktorky. Zažil jsem tady krásný časy.

Návrat pro vás nakonec nebyl úspěšný, po vyloučení Yunise domácí dvěma góly váš odpor zlomili.

Ukázala se velká síla a kvalita Plzně. V prvním poločase si vytvořila snad čtyři šance, které nevyužila. My jsme pak dali gól z penalty. Klíčové bylo, že jsme nedokázali udržet vedení do přestávky, Viktorka mohla znervóznět. Takhle jí naopak narostla křídla.

Co jste si pomyslel, když za necelou minutu, co jste nastoupil, jste šli do deseti?

Bylo to zvláštní. Naběhl jsem na hřiště, brankář vykopl balon a hned přišlo vyloučení. To zrovna nebyl ideální scénář, jak vstoupit do zápasu. Potřebovali jsem udržet remízu, jenže hrát proti Plzni v deseti je strašně těžké. Už v první půli jsme nechali na trávníku spoustu sil.

Václav Pilař ještě v dresu Plzně po gólu proti Olomouci, jejímž hráčem je nyní.

Vlastimil Vacek, Právo

Dlouhodobě mátě smůlu na zranění. Jak se na startu nové sezony cítíte?

Dobře, v přípravě jsem, po určité domluvě s trenérem, všechno odtrénoval. Po zápasech mám občas úlevu. Cítím se zdravý, jen mám takový banální problém s nártem. Přihodilo se mi to před pěti dny, bohužel na silnější noze, což mě trochu omezovalo. Ale zatnul jsem zuby.

Nemrzelo vás, že jste nehrál od začátku?

Chtěl jsem, jenže celý týden jsem měl problém s tím nártem. Trenér se rozhodl takhle. Jsou další zápasy, věřím, že na ten další budu stoprocentně zdravý.

Otestoval jste sílu Plzně. Nakolik jí věříte v bojích o Ligu mistrů, do kterých brzy vstoupí?

Plzeň pořád hraje fotbal, který chce. Když jsem se díval při rozcvičování u lajny, obdivoval jsem Davida Limberského, jak to pořád dává. A překvapil mě Michael Krmenčík. Myslel jsem si, že to bude mít po dlouhé pauze těžší. Neviděl jsem ho v přípravě, ale proti nám uhrál snad všechny balony. Dostával se navíc do šancí. Kvalitu ale ukázala celá Viktorka.