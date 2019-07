Spolupráce Mešanoviče s Komličenkem sice nefungovala jako na jaře, přesto se postarali o výhru

Premiéra bolela. A moc. „Ale hlavně že byla nakonec vítězná. Teď už to bude lepší a lepší,“ věří bosenský legionář v mladoboleslavských službách Muris Mešanovič, že tři body z duelu s Karvinou jeho týmu v úvodu nového ligového ročníku hodně pomohou. On to byl, kdo se o ně postaral. Sedm minut před koncem právě po zákroku Rundiče na jeho osobu nařídil sudí Proske penaltu, kterou Komličenko s přehledem proměnil.