Dobrá práce, chlape! Petržela hned na Spartě sbíral gratulace z Plzně

Právě na Letné vstřelil v září 2003 za Slovácko svůj první ligový gól. A sotva se do jeho dresu vrátil, tým z Uherského Hradiště zase oslavil senzační první historickou výhru na Spartě.

„Vůbec mě nemrzí, že jsem tentokrát neskóroval. Když jsem tehdy dal gól, tak jsme prohráli 1:3. Teď jsme vyhráli, což je důležitější," ujišťuje Milan Petržela.

Netají, že borci ze Slovácka tak trochu šokovali i sami sebe.

„Krásný start do soutěže. Popravdě, nečekali jsme ho. Naplno jsme využili, co nám trenér před zápasem řekl. Vstřelili jsme dva góly a pak už vedení udrželi až do konce."

Sparta po gólech znervózněla

Dva rychle góly byly pro největší senzaci úvodního ligového kola klíčové. „Sparta po nich znervózněla a nehrála už svou hru, na kterou je zvyklá. Ani diváci jí moc nepomohli," míní Petržela.

Zatím nemá úplně natrénováno, na trávníku vydržel něco málo přes hodinu.

„Ještě si na Slovácko trochu zvykám. Návrat je pro mě hodně příjemný. Hlavně teď po výhře na Spartě. Ta je příjemná pro fanoušky, kteří do Prahy přijeli, a celkově pro celé Slovácko, protože se zde dosud vyhrát nepodařilo. Jsem rád, že jsem u speciálního výsledku mohl být," pochvaluje si Petržela.