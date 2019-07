Ani se nestačil rozkoukat a už hrál. Být v kabině s Hübschmanem je krásný, pochvaluje si Plechatý

„Byl s námi teprve čtyři dny, takže určité riziko tam bylo. Přišel na poslední chvíli a určitě to pro ně nebylo jednoduché. Ale myslím, že jsme ho uklidnili natolik, že až na nějaké dvě rozehrávky obstál," oceňuje dvacetiletého zadáka jablonecký kouč Petr Rada, jenž měl do středu obrany kromě Plechatého k dispozici jako čistokrevného stopera už jen Tomáše Břečku.

„Bylo to rychlé. Byl jsem v Jablonci od pondělí a už v pátek jsme hráli, takže jsem se nestihl ani rozkoukat. Ale nebyl to problém, zvládli jsme to. Určitě jsem pokojený, protože jsme vyhráli, a ještě s nulou vzadu. O to je to příjemnější," pochvaluje si Plechatý.

Hübschman je legenda

Když jeho nový parťák Tomáš Hübschman v roce 2009 vyhrál Pohár UEFA, jemu bylo teprve pouhých deset let. „Je krásný s ním být v jedné kabině. Je to legenda, takový taťka kabiny a vůdce týmu," povídá o svém téměř osmnáct let starším kapitánovi.

S novými spoluhráči Klokanům dovolil jen tři střely na branku. „V tomto složení obrany jsme neodehráli ani jeden zápas, Dominik Plechatý do toho šel rovnou naostro a myslím, že až na pár malých zaváhání to zvládl naprosto perfektně," ocenil nového parťáka gólman Vlastimil Hrubý.

Hostování v Jablonci je dobrý krok

Pro Plechatého to byl teprve šestý duel v nejvyšší soutěži, na jaře pětkrát nastoupil za Spartu. „Hostování v Jablonci beru jako dobrý krok. Je tady určitě větší šance poprat se o základní sestavu než ve Spartě. Tam ani nevím, jestli bych vůbec hrál. Už v přípravných zápasech jsem tušil, že tam bude těžké se prosadit. Tohle beru jako velký krok v kariéře," připustil odchovanec Sparty. Jelikož na Střelnici ze Sparty hostuje, v následujícím kole za Severočechy na Letné téměř jistě hrát nebude.

Do áčka Sparty před půl rokem. V jarní části první dvě kola nechyběl v základní sestavě, v tom následujícím ovšem seděl na tribuně. „Trenér Ščasný mi normálně řekl, že mě chce ochránit před Milanem Barošem, což jsem respektoval neměl s tím problém. O to víc jsem chtěl makat, aby se mě na takového hráče příště nebál postavit. Bral jsem to jako motivaci," uzavřel Dominik Plechatý, jenž ještě před rokem nastupoval za druholigovou Vlašim.