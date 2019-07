Sivok o budoucnosti: Zůstat doma? Jedině ve Spartě nebo Českých Budějovicích

Dres s vaším oblíbeným číslem 6 zůstává v Českých Budějovicích stále volný. Rezervují ho pro vás?

Šestka zatím volná není. Veškeré vybavení patřící k tomuto číslu mám já. Nastoupil jsem s ním za Dynamo ve dvou přípravných zápasech.

Ale na soupisce zatím nejste. Máte nějakou dohodu, dokdy se rozhodnete?

Chtěl bych mít jasno ideálně do konce července. Můj hráčský agent Jirka Müller zná všechny moje představy a hledá vhodný klub. Pokud se žádný neozve, podepíšu Dynamu.

Prozradíte svoji představu, jaký by to měl být klub?

V pětatřiceti už si nemůžu moc vybírat. Nějaké nabídky se objevily, finančně docela zajímavé, ale mně nejde o peníze. Ani nečekám na lukrativní nabídku, jak si někteří lidé mylně myslí.

Když nejde o peníze, tak o co tedy?

Chtěl bych zajímavou destinaci, která by mě něčím obohatila, a hlavně jsem tam mohl jít i s rodinou. Bez ní už nikam nepůjdu, ani v zahraničí, ani v Česku. Beru to tak, že tohle léto je poslední šance. Jinak jsme s rodinou rozhodnuti žít trvale v Čechách. Máme tu svoje blízké, přátele, tady jsme vyrostli a jsme tu doma.

Vrátil byste se třeba do Izraele nebo Turecka?

S chutí, ale musel by to být Tel Aviv nebo Istanbul. Tam jsou vhodné školy pro děti. Všechno ostatní je ze hry.

Zleva generální manažer klubu Martin Vozábal a Tomáš Sivok.

Pancer Václav, ČTK

Kam byste zamířil v Česku?

Už dřív jsem řekl, že pokud zůstanu doma, tak jedině ve Spartě nebo v Českých Budějovicích. Do jiného klubu bych nešel. Sparta se ale vydala jinou cestou, takže zůstává Dynamo.

Nebylo by to přece jen pro stopera, který byl ještě na jaře v širším kádru reprezentace, trochu málo?

S trenérem Šilhavým jsme měli dohodu, že by mě povolal jen v případě opravdu nejvyšší nouze. Ta naštěstí nenastala. A Dynamo pro mě určitě není málo. Tady jsem vyrostl, umožnili mi teď s týmem trénovat. Mají velký zájem, abych zůstal. I spoluhráči, hlavně Jirka Kladrubský, mi denně říkají, abych už podepsal. Máme ale jasnou domluvu s generálním manažerem Vozábalem a trenérem Horejšem, že mi dají na rozhodnutí čas. Řekl jsem jim, ať se na mě nevážou a přivedou na to místo jiného hráče. Oni řekli, že nikoho jiného nechtějí a počkají na mě. Pokud nic zajímavého nebude, podepíšu Dynamu a udělám maximum, abych mužstvu co nejvíc pomohl. S oběma se známe léta, vědí, že je nepodrazím.

Čistě hypoteticky: na konci července podepíšete Dynamu a v půlce srpna přijde nabídka z Tel Avivu...

Tak už zůstanu v Dynamu. Dal jsem slovo. Pokud by se třeba koncem července něco rýsovalo, počkal bych do srpna. Jakmile podepíšu Dynamu, vlak přes to nepojede.

Takže třeba po čtyřech kolech někoho vystrnadíte ze sestavy...

Tak to není. Vždycky jsem dával fotbalu sto procent, ať jsem hrál v jakémkoliv dresu. Martin s Davidem vědí, že pokud podepíšu a trenér uvidí, že mu obrana funguje, není důvod něco měnit. Chci Dynamu pomoct, ne ho rozvracet. Mužstvo má dobré. Zkrátka bych se pral o místo v sestavě a rozhodovaly by moje výkony a názor trenéra. Tak jsme i domluveni. V žádném případě bych se do sestavy necpal proto, že jsem Sivok a hrál jsem za nároďák, za Spartu a v zahraničí. Jestli budu pro tým přínosem, to musí posoudit trenér. Ten je odpovědný.

Takže trénujete s Dynamem, jak se cítíte?

Soutěžní zápas jsem hrál v Izraeli naposledy 12. května, měl jsem šest týdnů dovolenou, zpočátku jsem jen odpočíval. Za klukama, kteří měli krátké volno a brzy šli do přípravy, jsem pozadu. Teď hlavně doháním fyzické manko, trénuju i dvoufázově. Chci být co nejdřív připravený, v průběhu příštího týdne bych už chtěl přejít na režim klasické sezonní přípravy.

Bydlíte na Hluboké, ale v poslední době jste spíš byl zvyklý na moře. Chybí vám?

Zatím vůbec! Naopak se kocháme zelení. Nedávno jsme byli na výletě na Šumavě, v Srní, Kašperských Horách a na hradě Kašperk. Užívali jsem si to. U nás je nádherně. Moře jsme vídávali denně, a taky poušť... Až nám moře začne chybět, vyrazíme na dovolenou.