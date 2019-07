Smlouva k narozeninám. Sparta si pojistila svůj největší talent

Nadělil si předčasný dárek. Adam Hložek podepsal s fotbalovou Spartou pár dní před svými sedmnáctými narozeninami novou smlouvu. Talentovaný fotbalista bude na Letné působit další tři roky. Jak letenský web avizuje, jde o maximální dobu, na kterou může klub dát smlouvu hráči do 18 let.

Každá dobrá zpráva po nečekané porážce se Slováckem je potěší. Letenští fanoušci mohou doufat, že o svůj největší talent nepřijdou.

„Jsem moc rád, že jsem podepsal se Spartou novou smlouvu. Doufám, že sezona bude o dost lepší, než byla minulá z pohledu týmového i mého," líčí Adam Hložek, který oslaví 25. července teprve sedmnácté narozeniny. „Je to výborný dárek, ale moje motivace zůstávají stejné. Mým cílem je získat se Spartou titul," ujišťuje mladý záložník, který jako kapitán dotáhl reprezentaci do 17 let na květnové EURO.

✍️ SMLOUVA | Adam Hložek podepsal se Spartou pár dní před svými sedmnáctými narozeninami novou smlouvu! 👍Talentovaný fotbalista bude na Letné působit další 3 roky. #acsparta



➡ https://t.co/UoNCqNx1Gl pic.twitter.com/xgdipni16K — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 17. července 2019

„Adam je velký talent nejen Sparty, ale celého českého fotbalu. Nesmíme ale zapomínat, že je stále velmi mladý kluk, kterému bude teprve sedmnáct let. Potřebuje od nás všech čas, což je potřeba zdůraznit obzvlášť v dnešní době, kdy téměř nikdo nemá dostatek trpělivosti," poukazuje sportovní ředitel Tomáš Rosický, že Hložek musí přirozeně dospívat a rozvíjet se. Jako člověk i jako fotbalista.

Má nejlepší předpoklady

"Chceme se podílet na tom, aby byl jeho hráčský i osobnostní vývoj nadále postupný. Těšíme se, že budeme nadále společně pracovat na tom, že z Adama vyroste úspěšný hráč. Má totiž nejlepší předpoklady," slibuje Rosický.

Hložek poprvé nastoupil za první mužstvo jako střídající loni v říjnu v poháru proti Polné. Po sedmi minutách na hřišti se zapsal mezi střelce. O měsíc později si připsal také ligový debut proti Karviné. První ligovou trefu zaznamenal 9. března letošního roku proti Plzni a stal se vůbec nejmladším střelcem v historii ligy.

V sezoně 2018/19 nastoupil k 19 ligovým zápasům a zaznamenal 3 branky a dvě asistence. Přidal čtyři zápasy v MOL Cupu a již výše zmíněný gól.