Azackij znal dosud trenéra jen z televize. Rád by se ve Zlíně probojoval co nejdřív do základní sestavy

Fotbalistům Zlína může dnes v Olomouci pomoct v boji o premiérové ligové body ukrajinský stoper Oleksander Azackij, jehož roční hostování z Ostravy se povedlo moravskému klubu dotáhnout do úspěšného konce. Pětadvacetiletý rodák z Charkova na jaře působil v gruzínském Torpedu Kutaisi. Oleksander Azackij (vpravo) s generálním manažerem Fastavu Zdeňkem Grygerou. fcfastavzlin.cz Ševci tak vyřešili prekérní situaci ohledně středních obránců, do níž se hned zkraje sezony dostali. Mezeru po Gajičovi, jemuž v červnu vypršela ve Zlíně smlouva a odešel do Bulharska, měl původně zacelit Vraštil, který se ale záhy po přestupu z Brna vážně zranil. „Po skončení hostování v Kutaisi mě můj manažer informoval, že existuje možnost jít do Zlína. Pak už byla jednání docela rychlá, přestože se objevily ještě nějaké další nabídky. Marek Hlinka i Tomáš Poznar, s nimiž jsem hrával v Baníku, mě informovali, jak to ve Zlíně funguje. Obdržel jsem od nich výhradně pozitivní informace. Takže jsem rád, že jsem tady, a už se moc těším, až obleču dres Fastavu v ligovém utkání. Nejlépe hned proti Sigmě," přeje si Azackij. Jeho staronoví parťáci se kladně vyjadřovali i o kouči Csaplárovi, který mužstvo před touto sezonou převzal. „Pamatuju si, že vedl Příbram či Liberec. Vím, že je dost impulsivní. Dosud jsem ho ale znal jen z televize," usmál se urostlý bek, jemuž se zamlouvá, jaký styl hry se trenér snaží Zlíňanům vtisknout. „Preferuje kombinaci. Především po zemi. To se mi líbí," prozrazuje. Azackij prozatím přebývá ve Zlíně v hotelovém pokoji. „Bydlení teď neřeším, přišel jsem kvůli fotbalu. Soustředím se tudíž hlavně na to, abych si co nejdřív vybojoval místo v základu. Až poté přijde na řadu třeba zevrubná prohlídka města," naznačuje svoje preference. Sport.cz, Právo ■ čfo, 0 příspěvků v názorovém fóru »