Budějovičtí napravili na Slovácku nezdar s Opavou. Jejich dres by už mohl brzy obléknout Sivok

„Přijeli jsme si do Hradiště pro tři body a taky jsme je získali. Jsme za ně strašně rádi. Byl to těžký zápas, ale my jsme byli po nezdaru s Opavou tak nabuzení, že se nám ho podařilo zvládnout," zářil štěstím záložník Dynama Lukáš Provod, který svým premiérovým gólem v první lize nasměroval svůj celek na konci úvodní dvacetiminutovky hlavou k nečekané výhře. „Čolič má hodně kvalitní centry. Mně se podařilo přeskočit u tyče obránce Jurošku, a spadlo to tam. Teď jen čekám, jakou taxu mi v kabině vyměří náš pokladník Ivo Táborský. Snad to nebude moc vysoká částka," obává se naoko.

KONEC | Skvělý výkon i výsledek, @SK_Dynamo_CB slaví první výhru po návratu do @fortunaligacz, když vyhrálo na hřišti @1_FCS 2:0 💪⚽️ pic.twitter.com/LSGUWiswtW — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) 20. července 2019

I poté Jihočeši střetnutí kontrolovali. „Neusnuli jsme na vavřínech, makali jsme naplno dál. Vyplatilo se," kvituje s povděkem Provod, který díky nepříliš povedenému zakončení paradoxně asistoval v závěru také u pojišťovací trefy Českých Budějovic. Míč do sítě prodloužil střídající Táborský. „Jsem za to moc rád. Splatil jsem tak aspoň klukům dluh za to, že jsem se před týdnem nachomýtl u vítězné branky Opavy," těší ho.

Trenér mužstvo chválí, Sivok by mohl nastoupit proti Jablonci

Rovněž kouči Dynama Davidu Horejšovi se vítězné utkání hodnotí dobře. „Prosadili jsme se aktivní hrou. Po vedoucím gólu nám narostlo sebevědomí. Nepustili jsme Slovácko takřka do žádné tutovky. Prvních bodů v sezoně si strašně moc ceníme. Ani v úvodním ligovém kole jsme nezahráli proti Opavě vůbec špatně, avšak zaplatili jsme nováčkovskou daň. V Hradišti jsme solidní výkon zúročili i střelecky. Musíme ovšem s pokorou pracovat dál," má trenér jasno.

Prozradil, že není daleko doba, kdy by se v ligovém duelu mohl objevit v českobudějovickém dresu bývalý reprezentační obránce Sivok, který se s mužstvem už několik týdnů připravuje. „Jako sparťan ještě asi příště proti Spartě nenastoupí, ale začátkem srpna proti Jablonci by už mohl hrát. Jsme tak předběžně dohodnuti. Ještě to ovšem neznamená, že zůstane definitivně. V případě výhodné zahraniční nabídky bychom mu umožnili odchod," sděluje Horejš.