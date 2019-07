Teplice kalkulovaly špatně. Slavia přežraná není, což ostatně i Stanciu gólem potvrdil

Dvě kola stačila a mistrovská Slavia už zase vede ligu. „A to jsme si mysleli, že by mohla být po loňské sezoně přežraná úspěchy a že bychom na ni mohli mít. Místo toho jedna velká hrůza,“ povzdechl si teplický obránce Tomáš Vondrášek po pětibrankovém výprasku, kterou Pražané jeho týmu uštědřili a díky němuž se vyšvihli tam, kde na jaře ligu končili. Díky šesti bodům a nejlepšímu skóre ze všech na první příčku.

„My a přežraní? Něco takového nepřichází ve Slavii vůbec v úvahu. Každý dře, aby příště hrál. Zvlášť po bouřce, kterou jsme v šatně zažili po prvním zápase ve Zlíně," vzkazoval Petr Ševčík Severočechům, jak scestný byl jejich kalkul.

Po poločase hrůzy už to věděli i domácí. „Proti tak silné Slavii jsem ještě nikdy nehrál. Oni jsou prostě někde úplně jinde než my. Pokud bychom chtěli uspět, museli bychom podat stoprocentní výkon. A úplně všichni," netajil Vondrášek, že tři inkasované góly do přestávky byly ještě milosrdným vyjádřením toho, co se na Stínadlech odehrávalo. „Poločas hrůzy, nic jiného to nebylo."

„Plán jsme měli, taktiku také, jenže nic z toho jsme neplnili. A jakmile jsme dostali rychlý první gól, už jsme se nechytli. Zvlášť, když stoperská dvojice hrála tak laxně a bohorovně, byli těžkopádní a nerozhodní. A protože ani středová trojice nepodala výkon, jaký bych čekal, nemohlo to dopadnout jinak," nepokoušel se hledat výmluvy teplický kouč Stanislav Hejkal.

Slavia si s jeho mužstvem dělala co chtěla, takže po změně stran zvolnila a očekávanou kanonádu nespustila. A to přesto, že Teplice hrály jen v deseti bez vyloučeného Mareše, který po druhé žluté musel ze hřiště už minutu po přestávce.

„Ale i tak jsem až na zmiňované pasáže ve druhé půli spokojený. Ze dvou zápasů venku máme šest bodů, Teplicím jsme dali pět gólů, ale hlavně - každý týden nám dává něco navíc, takže i výkony jsou postupně kvalitnější. I běžecky jsme na tom byli v Teplicích mnohem lépe než minule ve Zlíně," liboval si slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že hra jeho týmu má vzestupný trend.

Liboval si i nad tím, že vzhledem k průběhu zápasu a soupeři hrajícímu jen v deseti mohl po hodině hry poslat na hřiště místo Hušbauera rumunskou akvizici Nicolae Stanciua.

„A on přišel a hned jeho první střela v našem dresu znamenala gól. A i uvolnění Hilála do šance bylo perfektní. Dobrý debut," kvitoval Trpišovský, jak se nová posila uvedla.

„I během půlhodiny ukázal, proč jsme ho přivedli. Využít spoluhráčů v křídelních prostorech, fungovat jako spojka mezi hrotem útoku a zbytkem týmu, to je role, kterou by měl plnit. Loni nám podobný hráč scházel," pustil se kouč mistrovské Slavie do vysvětlování, co od rumunského reprezentanta očekává a proč byl rád, že ho mohl už v Teplicích postavit na půlhodiny. Zvláště, když Hušbauer měl zdravotní trable a už o poločase se domlouvali na střídání

„Na druhou stranu jsem viděl, že Nico kazil míče, jak to u něho není zvykem. Má ale pořád tréninkové manko a za ostatními má zhruba třítýdenní skluz, se spoluhráči ještě není sladěný, takže hodně práce čeká jeho i nás."