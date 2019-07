Věřím, že z týmu spadne deka a bude to lepší, přemítal Petr Mareš po svojí premiéře v Teplicích

To jsou paradoxy. Fotbalový záložník Petr Mareš se během dvou měsíců dvakrát představil v první lize na teplickém stadionu a zažil diametrálně odlišné pocity. V květnu v dresu Mladé Boleslavi pomohl Středočechům k rekordnímu vítězství 8:0 v nadstavbové části o Evropu, v neděli naopak debutoval v barvách Teplic ve druhém ligovém kole proti pražské Slavii při prohře domácích 1:5. „Věřím, že z teplického týmu spadne deka," řekl Petr Mareš v rozhovoru pro Sport.cz.

Do Teplic jste přišel z Mladé Boleslavi teprve pár dní před soubojem se Slavií. Měl jste na paměti svoje nedávné vystoupení na teplických Stínadlech v roli soupeře?

V tom utkání jsem nastoupil za stavu 5:0 pro Boleslav, pak jsme přidali další tři góly. Bylo to krásné vítězství, ale už je to minulost. Teď jsem v Teplicích a proti Slavii jsem poznal fotbal z opačné strany. Prohráli jsme 1:5 a není to vůbec hezké (povzdech).

Jak nyní berete svůj přesun mezi dvěma ligovými kluby?

Boleslav už bych nechal být. Soustředím se na Teplice. Co se povedlo středočeskému týmu s postupem do předkola Evropské ligy, se může třeba někdy povést i Teplicím, i když jsme se Slavií prohráli rozdílem třídy. Uznejme si ale, že Slavia je kvalitním mužstvem evropských parametrů a jednoznačně nejlepší v naší lize.

Tomáš Vondrášek z Teplic a Mick van Buren ze Slavie během utkání nejvyšší soutěže.

Ondřej Hájek, ČTK

Dal se s ní uhrát lepší výsledek než 1:5?

Cítili jsme, že ano. Bohužel na začátku druhé půle přišla žlutá karta pro Jakuba Mareše, přesto jsme snížili na 1:3 a byla tam situace, po níž nastala šance ke skórování. Z přímého kopu jsem jen těsně přestřelil, což byla škoda. Kdybychom snížili na 2:3, asi by nás to nakoplo. Ale nestalo se a inkasovali jsme ještě dvakrát. Výsledek je strašidelný.

Už v pátek vás čeká zápas na půdě Baníku Ostrava. S čím do něj půjdete?

Musíme si ke Slavii něco říci a vyhodnotit chyby. Nemůžeme se v tom ale dlouho babrat, potřebujeme bodovat. Víme, že los není vůbec jednoduchý.

Jak na vás působí teplický kádr?

Jsou tady kvalitní hráči jako Jakub Mareš a Kuba Hora i další. Bohužel asi přetrvává nějaká deka z minulé sezony. Pevně věřím, že to opadne. Chceme hru zjednodušit a chytit se nějakým výsledkem a udělat šňůru. Na Slavii přišlo v Teplicích přes třináct tisíc diváků, protože mistr ligy je lákadlem. Fanoušky v Teplicích přilákáme i na další zápasy, když budeme hrát dobře, dávat góly a sbírat body.