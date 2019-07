Jirásek rozhodl o první výhře Baníku v Karviné. Gól věnoval dcerce a manželce

„Dcerka se narodila měsíc a půl zpátky, těsně před koncem minulé sezóny. Vyšlo to skvěle, že jsem hned v prvním zápase, co jsem hrál, dal gól," radoval se Jirásek.

Vstřelený gól oslavil s prstem v puse. „Točili jsme nedávno nějaké věci na Instagram a strkal jsem si tam prst do pusy. Na oslavy moc nejsem, moc gólů nedávám, ale vzpomněl jsem si na to a udělal to i kvůli manželce. I pro ni ten gól byl," řekl Jirásek.

Hráči Baníku se radují z prvního gólu.

Pokud je Robert Hrubý zdravý, čeká většinou Jirásek na svou šanci na střídačce. Po nepovedeném utkání úvodního kola s Libercem (1:2) se ale poprvé od 1. června 27letý fotbalista objevil v základní sestavě.

Bude se nám lépe pracovat, věří Jirásek

„Po kratší přípravě to byl můj první zápas, ale přáteláků bylo dost, byť byla příprava krátká. Jsem rád, že jsem dal gól a přihrál. Ale hlavně jsem rád za tři body. Měli jsme hodně náznaků do přečíslení, ale chyběl tomu klid. Buď jsme to zakončili zbrkle, nebo nevytěžili, co se dalo. Ještě si to sedá, přišli dva noví hráči, příprava byla krátká. Výhra nám pomůže, hlavy se uklidní a bude se nám lépe pracovat," oddychl si Jirásek.

Tomáš Smola z Baníku se raduje z prvního gólu.

Před úvodní brankou Tomáše Smoly už zakončoval, ale brankář Pastornický si s jeho hlavičkou k tyči s obtížemi poradil. „Nejsem úplně typický hlavičkář, ale viděl jsem, že tam je díra, tak jsem zkusil naběhnout z druhé vlny. Filous (Martin Fillo) tam dal super centr, trefilo mě to do hlavy, jen jsem se snažil trefit bránu na zadní tyč. Gólman to ještě stačil chytit, ale Smolič (Tomáš Smola) tam suprově dobíhal a dorazil to," popisoval.

V 68. minutě pak Jirásek střelou zpoza vápna rozhodl o první výhře svého týmu v Karviné po návratu do nejvyšší soutěže. „O tom jsme se s klukama bavili. Za ty dva roky jsme Karvinou ještě neporazili, a dokonce jsme tady ani nedali gól. Bylo to takové prokleté, jsme rádi, že jsme to dnes zvládli," připomněl Jirásek.

Zároveň ale připomněl, že výkon Baníku nebyl ideální. „Bylo to jako proti Liberci. Dali jsme rychlého góla a přestali jsme trošku hrát. A Karviná se tlačila, hrála opravdu poctivě, chodila do všeho naplno, měla šance. Byl to těžký zápas, jsme rádi, že jsme udělali tři body," uvědomoval si Jirásek.