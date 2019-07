Barošova penalta? Chtěl jsem zůstat stát, ale pak jsem skočil, popisoval teplický hrdina Grigar

„Hned jak byla penalta písknutá a kontrolovali ten zákrok na videu, tak jsem si říkal, že to bude kopat Baroš. V prvním momentu jsem myslel, že zůstanu stát, že to narve, ale blesklo mi hlavou, že to je důležitý moment, že to bude spíš kopat na jistotu. Tak jsem skočil doleva a vyšlo to," popisoval klíčový moment Grigar.

Baroš prý na tréninku před zápasem dal suverénně pět z pěti penalt, vypadal nervózně?

Myslím, že tenhle kluk asi není nikdy nervózní. Bylo to jen štěstí, že jsem trefil stranu. Penaltu jsem chytil snad po deseti letech.

Před penaltou jste utěšoval Jeřábka, který míč trefil rukou, nebo už jste s ním probíral, kam by mohl Baroš kopnout?

Ne, byl jsem si jistý, že to penalta byla. Jeřáb to chtěl hrát kolenem nebo bokem, ale skočilo mu to a byla to ruka. Věděl jsem, že to bude penalta a rozhodčí to jen potvrdil.

Fotbalisté Teplic šli do vedení již ve 3. minutě

Jaroslav Ožana, ČTK

Říkáte, že jste penaltu chytil po deseti letech. Neumíte je?

To jsem asi jen tak plácl. Ale je to strašně dlouho, co jsem nějakou chytil. Jsem rád, že to přišlo v takhle důležitém zápase.

Do konce utkání pak zbývalo zhruba pětadvacet minut, věřil jste, že to udržíte?

Od sedmdesáté minuty se mi zdálo, že se čas vleče strašně pomalu, ale věřil jsem, že to ubráníme. Že to je ten zápas, co nám pomůže.

Byl to úplně jiný zápas než na jaře, kdy jste v Ostravě pohráli 1:3?

Minule jsme třikrát za sebou vyhráli, vypadli v poháru se Spartou, přijeli tady a podali jsme špatný výkon. Dostali jsme dva rychlé góly a už se do zápasu nedostali, ale dnes jsme vstoupili do zápasu dobře. Dali jsme první gól my a pak musím říct, že jsme to ubránili.

Zleva Admir Ljevakovič z Teplic, Adam Jánoš a Dame Diop z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

V minulém kole jste dostali velkou facku se Slavií 1:5. Zlepšili jste se, nebo je Slavia tak odskočená?

Hráli jsme to teď trošku jednodušeji, kopali balóny dopředu, nechtěli jsme to tak rozehrávat, protože nám to Slavie přečetla a chodila z toho do brejků. Ale Slavie je někde jinde, to je vidět. Škoda výsledku 1:5, ale jsme rádi, že jsme to tady napravili a vyhráli.

Jaké to je jít do brány po pěti gólech? Je těžké to hodit za hlavu?

Jasný, máte v hlavě, že jste dostal pět gólů a když dostanete další tři, tak už si nezachytáte. Hned na začátku jsem chytil nějaké centry, od té doby jsem se cítil dobře, vyvaroval jsem se menších chyb a bylo to v pohodě.

Chytil jste se i zákrokem nohou na brankové čáře po jemném přiťuknutí hlavou od Baroše?

Přesně, v prvním poločase jsem tam nechal špičku a naštěstí se to dokutálelo přede mě a to už jsem si sebral. Tohle byl důležitý zákrok.

Jak se vám vlastně chytá na vítkovickém stadionu? Vlastně doma...

No, doma...Zůstala tady jen hlavní tribuna, zbytek byly betony, dost se to změnilo. Musím říct, že Baník má super fanoušky, fandili celou dobu, jen sem tam nějaký pískot. Ale fandili celou dobu. To se vždycky hraje dobrý fotbal.