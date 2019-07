Přestřelku u Litavky rozhodl Voltr

Po opatrném začátku se k první vážnější akci po rohovém kopu Zemana dostali domácí, ale hosté stihli ve skrumáži odkopnout míč do zámezí. Ve 12. minutě zahrával Zeman přímý kop kousek za půlící čárou. Stopery hostí přeskočil Kodr, míč hlavou zvedl a zdálo se, že půjde nad břevno, ale těsně před ním změnil trajektorii a zapadl do sítě. Valeš se po něm natahoval marně. Dvaadvacetiletý stoper, který přišel ze Slavie, tak v 35. ligovém utkání vstřelil svůj první gól v nejvyšší soutěži.

Vršovičtí klokani měli převahu v hledišti, ale jejich fanoušci se soustředili na urážení domácích a docela jim ušla velká šance Vodháněla, který se prokličkoval do příbramské šestnáctky, ale Boháč ho skvělým zákrokem vychytal. Vzápětí se na druhé straně dostal k hlavičce Alvir, mířil ale jen do Valešovy náruče. Po půl hodině hry mohli domácí jásat podruhé. Zeman opět centroval z levé strany, ale Tregler hlavičkoval pár centimetrů vedle pravé tyče.

Hosté sice měli mírnou optickou převahu, ale jediným výsledkem byla střela Bartka, kterou zblokoval Cmiljanovič. Na druhé straně se dostal do šestnáct soupeře Zeman, ale Šmíd jeho střelu srazil na roh, byť s mírným dotekem ruky od těla... Poslední akci první půle měli hosté. Ze standardky však také nic nevytěžili.

Druhý úder domácích přišel krátce po půli. Na dlouhý míč si naběhl Alvir, zbavil se obránce, jeho ránu Hůlka srazil „penaltovou" rukou, sudí Marek však ukázal výhodu, protože míč dopadl před Škodu, který ho uklidil do sítě. A mohlo být s hosty hůř, ale Alvirovu dělovku zastavil před brankovou čárou Šmíd a Škoda se kvůli ofsajdu k dorážce nedostal.

Nedáš, dostaneš. Bohemka zaútočila, Podaný se lehce dostal do šestnáctky, našel Vodháněla, ten ve stoprocentní pozici trefil záda spoluhráče Keity, který se za dohledu domácích zadáků nejen otočil, ale zblízka lehce zasunul míč do brány. Klokany jako by polil živou vodou. Na Boháče se valil jeden útok za druhým a domácím jako by se nervozitou roztřásla kolena. Když se domácí vymanili z tlaku a Alvir znovu větral obranu Pražanů, v rozhodující chvíli se míč zamotal Rezkovi mezi nohama, přesto přihrál Škodovi, ale ten prováhal ideální moment ke střele.

Zápas dostal potřebné grády a pálilo se ze všech pozic. Vackovu ránu zlikvidoval Boháče, na druhé straně Alvir zvedl míč příliš nad břevno. Oba týmy měly výhodu trestného kopu, ale Zeman trefil jen zeď a Podaného dělovku Boháč vyrazil. Hosté srovnali dvacet minut před koncem, když střídající Záviška našel Keitu, který špičkou kopačky píchl míč vedle bezmocného Boháče. Francouzský fotbalista ještě na jaře působil právě v Příbrami, kde se ale do základní sestavy neprosadil... Na trávník se spustil hustý déšť a přinesl štěstí domácím. Na Rezkův rohový kop si vyskočil střídající Voltr a hlavou otočil přestřelku na stranu domácích. V samém závěru měl na kopačce pojistku, ale Valeš míč vyrazil nohou.