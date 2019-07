Krmenčík pohnutí neskrýval. Říkal jsem přece, že se vrátím silnější, připomínal po dvou gólech

Dlouhých jedenáct měsíců musel po těžkém zraněni čekat na chvíli, než zase zvedne ruce na hlavu a bude oslavovat gól. V ligovém duelu s Karvinou se plzeňský Michal Krmenčík dočkal. A hned dvakrát. Jasně že na něho pohnutí dolehlo. Pochopitelně že mu v ten moment letělo hlavou všechno, co si musel během dlouhé nucené doby prožít. „Nikomu bych to nepřál. Ale říkal jsem, že se vrátím silnější a myslel jsem to vážně,“ přiznával.