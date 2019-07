Na gól jsem čekal dlouho, oddechl si příbramský stoper Kodr

První ligový gól, to musí být báječný pocit.

Však jsem na něj čekal dost dlouho. Byl z toho nakonec vítězný zápas, takže se cítím super.

Ale míč po vaší hlavičce nejdříve stoupal. Nebál jste se, že půjde přes břevno?

Kdepak. Byl jsem dost daleko od brány. Centr Martina Zemana byl perfektní, snažil jsem se dát balónu rasanci i směr a povedlo se to. Skončil pod břevnem.

Máte větší radost ze vstřeleného gólu, nebo když mu zabráníte?

To se nedá srovnat. Vstřelený gól je pro mne něco speciálního. Zabraňovat jim je také důležité, to je ale moje povinnost.

Ibrahim Keita z Bohemians a za ním Tomáš Břečka z Jablonce v akci během úvodního zápasu ligy.

Radek Petrášek, ČTK

Příbram vedla 2:0, ale během patnácti minut vyrovnal bývalý příbramský hráč Ibrahim Keita. Vy jste se na něj nepřipravovali?

Začalo to tím, že jsme po naší druhé brance ze začátku druhé půle úplně přestali hrát a Bohemka se dostala na koně. První gól byl dost nešťastný, u toho druhého jsem byl já... Samozřejmě jsme věděli, co umí. Při jeho druhém gólu jsme spolu šli do souboje a on měl na míči nohu dřív než já, a propálil mi ho pod nohou. Mrzelo mě to, vyčítal bych si, kdybychom tímto gólem přišli o tři body. Ale nebylo to tím, že by nás přehrál, oba góly byly spíš z našeho pohledu nešťastné.

Může vám gól proti Bohemce pomoci trvale do základní sestavy?

Je pravda, že se mi to moc nevedlo, ale důležitější jsou body pro mužstvo. Pochopitelně každý hráč chce nastupovat v základní sestavě.

Tři body jste potřebovali jako sůl...

To ano. Třeba v Opavě jsme hráli velmi dobře, prohráli jsme jedinou střelou domácích. Ani proti Teplicím jsme v prvním utkání nehráli špatně. Měli jsme dost šancí, abychom vyhráli. Tyhle tři body jsou vzpruhou i před nedělním zápasem na Spartě. Respektujeme její sílu, ale v minulé sezóně jsme s ní dvakrát remízovali a doma jsme měli i na vítězství. Nebojíme se.

Příbram se na jaře zachránila až v baráži. Jak vidíte její ambice v té probíhající?

Rozhodně se chceme baráži vyhnout. Jsem přesvědčený, že na to máme dost kvalitní tým.