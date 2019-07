Jablonec deklasoval Slovácko, přesto se Rada čertil. Klidně si vezmu tašku a půjdu, zlobí se na nespokojené diváky

„Zatím nemám slov, protože jsem naštvaný. Na ligovém fotbale jsem už dlouho nezažil, co dnes v Jablonci," začal svou litanii Rada známý tím, že co na srdci, to na jazyku. „Poslední dva roky jsme skončili třetí a čtvrtí. Začínáme nový ročník s obměnou osmi hráčů a lidi jsou nespokojení s našimi výkony, tak ať sem raději nechodí. Nebo ať chodí a nebudu tady já! Lidi křičeli, abych střídal a ten hráč pak dá dva góly a oni se objímají a radují... To je špatně," kritizoval kouč. Dva góly vstřelil Jan Sýkora.

„Mně nevadí, jestli se chodí vyřvat na mě, jsem zvyklý, ale hráče to sráží. Neznám tady jediného hráče, který by nechtěl vyhrát. A nikdo nectí kvalitu soupeře. V šedesáti letech to nemám zapotřebí," rozčiloval se trenér, který v příštím měsíci oslaví 61. narozeniny. „Pokud někdo křičel ‚Rada ven', tak ať přijde, sedne si tam, já si vezmu tašku a jdu. Ale ať neuráží hráče a neznehodnocuje naši práci," pokračoval trenér, jenž zmínil i nízké návštěvy na Střelnici. „Poprvé v historii Jablonce jsme před rokem hráli v základní skupině Evropské ligy a nevyprodali jsme ani na jeden zápas stadion. Kde jsou ti fandové?" ptal se trenér.

Zraněný Martin Doležal (vlevo) z Jablonce a Petr Reinberk ze Slovácka.

Radek Petrášek, ČTK

„Vím, že fotbal je ošidný. Podívejte se na Ostravu. Trenér Páník před rokem zachránil Baník a nosili ho na ramenou. Teď dvakrát prohráli a celý stadion křičí ‚Páník ven'. Kde to jsme? Na umělce nikdo nekřičí a nenadává. Páník si tohle nezaslouží," zastal se Rada kolegy. „Nezlobte se, manželka na mě bude možná naštvaná, ale jsem vytočený, tohle není fandovství," uzavřel Rada.

Jeho tým deklasoval Slovácko v posledních dvaceti minutách. Kanonádu odstartoval Jan Krob. Dva góly pak vstřelil Sýkora a po jednom přidal Miloš Kratochvíl a Jan Chramosta. „Celkově jsme do zápasu vstoupili dobře. Dali jsme krásnou branku, kterou jsme je asi zaskočili. Věděli jsme, že Slovácko hraje venku dobře, viděl jsem je na Spartě, kde vyhrálo naprosto zaslouženě," pochválil soupeře, který v poslední čtvrthodině první půle Jablonec zlobil. „Od 25. minuty převzalo taktovku Slovácko, zatlačilo nás a měli náznaky, skvěle nás podržel Vlasta Hrubý," uzavřel Rada.