Střelecký koncert? Matějovský se za spasitele nepovažuje, pro mladíka má slabost

„Víme, že sílu máme. Když to sedne a ten den přijde, můžeme gólů dát hodně," tvrdil ostřílený středopolař Marek Matějovský. „Spraví nám to náladu. Protože jestli nám v poháru proti Ordobasy něco chybělo, tak góly," přitakal trenér Jozef Weber.

Přitom ho hřál fakt, že síť rozvlnili hned čtyři borci. „Mám radost, že jsme se střelecky našli a že zapnuli také jiní hráči než Komličenko, aby bylo mužstvo nebezpečnější a nečitelné," říká Weber.

Oslavné gesto Nikolaje Komličenka, kanonýra Mladé Boleslavi, který skóroval v utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent.

Vlastimil Vacek, Právo

Ruský kanonýr, který byl až do nedělního utkání se Slezany jediným boleslavským střelcem, vyšel gólově naprázdno. Přesto si vysloužil chválu. „Podal nejlepší výkon v sezoně. Byl komplexnější, daleko víc pracoval," utrousil kouč, kterému po výhře spadl balvan ze srdce.

V první půli mu však do řeči nebylo. Opava brzy udeřila, na hřišti byla rychlejší i agresivnější. Weber hráče burcoval, křičel na ně, čílil se, jenže zlepšení přineslo až dvojnásobné střídání po půlhodině hry. Na trávník vyběhl bosenský snajpr Mešanovič i kapitán Matějovský, byť Weber plánoval, že ho před odvetou v Kazachstánu pošetří.

Zamyšlený trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber

Roman Vondrouš, ČTK

„Všichni byli nespokojení, kluci na hřišti, i my na lavičce, protože takhle jsme do zápasu vstoupit nechtěli. Žádný spasitel ale nejsem. Jsme tu jeden mančaft," ujišťoval 37letý špílmachr, jenž boleslavskou hru viditelně rozhýbal. Přitom ocenil také mladíka Buchu. Talentovaný záložník v nastavení první půle po kombinaci s Ladrou dokonal obrat a celkově patřil k nejlepším na hřišti.

„Mám pro něj trochu slabost. Je moc šikovný, pracovitý, pokorný. Věřím, že to dotáhne daleko," prohlásil Matějovský a po souboji se Slezany si stejně jako Weber zhluboka oddechl. Středočeši zvládli náročnou partii a do Kazachstánu vyrazí ve větším klidu. „Výsledek nás povzbudí. Pro nás je ale zásadní, že se hlavně zvítězilo a neujíždí nám liga. Opava sem jela jako jeden z lídrů soutěže, za mě je to cenný skalp," liboval si.