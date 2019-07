Trenér Sparty Jílek po remíze v Budějovicích: Kozákovy šance? Pro mužstvo odvádí výbornou práci

Hrdinou nadšeně bojujících domácích byl slovenský útočník Ivan Schranz, který první gól dal a po faulu na něj proměnil kapitán Jiří Kladrubský penaltu. „Měli jsme blízko ke třem bodům, ale bereme i ten jeden. Víme, proti komu jsme hráli. Sparta je pořád velmi kvalitní soupeř," říkal s pokorou Schranz.

Do dvougólového vedení se domácí dostali paradoxně po sedmiminutovém posuzování momentu, kdy Adam Hložek propasíroval míč přes gólmana Jindřicha Staňka těsně za brankovou čáru. Nakonec branka neplatila kvůli faulu Ladislava Krejčího na brankáře.

Domácí spasil faul Krejčího

„Nevím, ten faul jsem neviděl. Odrazil se ke mně míč, posunul jsem si ho do lepší pozice a snažil se balón prostřelit do brány. Škoda, že branka neplatila. Paradoxně jsme hned dostali druhý gól z penalty, která podle mne byla padesát na padesát," říkal tichým hlasem sparťanský benjamínek.

Zleva Matej Mršič a Jiří Kladrubský z Českých Budějovic, Adam Hložek ze Sparty a Lukáš Provod z Českých Budějovic.

Václav Pancer, ČTK

„Faul tam byl a rozhodčí to písknul. Jirka Kladrubský perfektně penaltu proměnil," odmítl spekulace Schranz. V domácí kabině o pauze však žádná euforie nepanovala. „Řekli jsme si, že musíme takhle hrát dál, napadat Spartu, pozorně bránit. Škoda těch zahozených šancí, sám jsem mohl dát hattrick, ale tahle remíza nám určitě pomůže do dalších zápasů," zdůraznil.

Spartu znovu trápil úvod zápasu

Sparťané podobně jako se Slováckem inkasovali hned v úvodu utkání. „Znovu to bylo nekoncentrovaností," zlobil se kouč Václav Jílek. „Tohle se může stát, ale pak musíme o to víc zapnout a zápas rozhodnout. Domácí hráli velmi dobře, byli rychlí. My jsme si ale vytvořili také spoustu šancí, Libor Kozák jich měl několik, ale má prostě smůlu v zakončení. My ho však povzbuzujeme, pro mužstvo odvádí výbornou práci, povzbuzujeme ho, že po prvním gólu mu to tam začne padat," říkal kapitán Sparty Nhamoinesu Costa.

Sparta bojovala o další ligové body na hřišti Českých Budějovic

Vlastimil Vacek, Právo

Dobře si je vědom skutečnosti, že pětibodová ztráta na čelo tabulky po třech kolech je hodně. „Konec je daleko, ale my to musíme prostě zastavit a neztrácet body, navíc s týmy, které by měly být na opačném konci tabulky než my. Pořád máme ale čas ztrátu dotáhnout," pravil Costa přesvědčivě.