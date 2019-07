Sparťanský kapitán Costa: Poločas 0:2? Byly tam emoce, ale trenér na nás moc nekřičel

S nováčkem jste jen remízovali. Je to velká ztráta?

Určitě je, chtěli jsme vyhrát, ale dostali jsme dva góly a už jen dotahovali. Zápas jsme většinu času měli pod kontrolou, ale neproměnili jsme šance.

Vy jste chyboval už v úvodu zápasu, kdy vám míč podjel pod nohou a soupeř se dostal do šance...

Stane se. Bylo to nepříjemné. Naštěstí jsme z toho gól nedostali, bohužel přišel krátce poté.

Zleva Matej Mršič a Jiří Kladrubský z Českých Budějovic, Adam Hložek ze Sparty a Lukáš Provod z Českých Budějovic.

Václav Pancer, ČTK

První poločas se protáhl o osm minut, jak jste viděl obě situace, nejprve neuznaný gól Sparty, pak penaltu domácích?

Myslím si, že náš gól byl regulérní, ale ještě se podívám na video. Když ale rozhodčí řekne, že neplatí, tak neplatí, respektuji to. Ten penaltový zákrok jsem neviděl, ale sudí mi řekl, že to penalta byla, tak to musím vzít. Inkasovali jsme na 0:2 a bylo to pro nás ještě složitější.

Co jste si tohoto stavu říkali v kabině?

No... Byly tam emoce, ale trenér nás povzbudil. Moc na nás nekřičel, zdůrazňoval, že musíme hrát jako Sparta. Motivoval nás. Po změně stran jsme dali dva góly. Škoda, že nepřišel třetí.

Tetteh se postaral o vyrovnávací branku

Vlastimil Vacek, Právo

Čelo tabulky vám už utíká o pět bodů, je to velký problém?

Je sice teprve začátek sezóny, ale my chceme být v tabulce nahoře, takže problém to je. Taková ztráta je bolavá. Sami jsme se do téhle situace dostali, sami to musíme odmakat. Není to o trenérovi, ale o nás hráčích.

Nastoupil jste po delší době, jak jste se cítil?

Ve vedru jsem byl trochu zadýchaný, ale jinak vcelku dobře. Na zápas jsem se připravoval pečlivě.

Liboru Kozákovi se střelecky nedaří. Do šancí se dostane, ale nepromění. Snažíte se ho povzbudit?

Odvádí pro mužstvo velkou práci, i když nedá gól, odmaká to. Je to otázka jednoho gólu. On ohromně maká, určitě to přijde.