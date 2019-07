Sparta dál tápe, Kozák se trápí a Jílek hledá řešení. Bude úspěšný?

Sparta po záblesku proti Jablonci znovu upadla do průměru, předvedla výkon plný individuálních chyb a nemohoucnosti v zakončení. Útočník Kozák se po příchodu do rudého dresu dál trápí. Znovu mohl dát hattrick, ale zatím zahazuje jednu šanci za druhou.

„Snažíme se mu pomoct, odvádí pro mužstvo obrovskou práci. Je to otázka prvního gólu," omlouval reprezentačního útočníka Adam Hložek. Faktem je, že Kozák měl v každém z dosud odehraných ligových zápasů nejméně tři gólové šance, ale neproměnil ani ty nejvyloženější. V Českých Budějovicích už to vypadalo, že se mu do zakončení vkrádá křeč a míči buď dá příliš velkou razanci, nebo ho ve snaze o přesné umístění pošle vedle branky.

Costa se rozehrával na Evropu

Sparta podobně jako se Slováckem i na jihu Čech inkasovala v úvodu zápasu. Trenér Václav Jílek v tom nevidí podcenění. „Spíše to vyplynulo z individuálních chyb hráčů v obranné řadě. Poprvé šlo o netrefení míče Costou. Čistý balon, který by měl trefit. Podruhé šlo o hloupé vystoupení Matěje Hanouska. Pak už jsme to nestačili zavřít. Když jsem se na to díval, tak tam ale byl jednoznačný faul na Sáčka. Prostě jsme nevstoupili dobře do utkání. Nepřisuzoval bych to nekoncentrovanosti, ale individuálním chybám," okomentoval kouč Pražanů úvodní výpadek na trávníku nováčka.

Tetteh se postaral o vyrovnávací branku.

Vlastimil Vacek, Právo

Obránce Costa nastoupil po delší pauze zaviněné zraněním, a nejen v úvodu utkání působil nejistě. „Chtěli jsme tam levonohého hráče pro přechodovou fázi, rychlostně a běžecky silného. V minulé sezoně byl pilířem obrany. Přístupem a charakterem splňuje všechny parametry, které na něj máme. Slibovali jsme si od něj víc kvality, kterou nenaplnil. Nemůžu říct, že nám prohrál zápas. Dělal maximum, ale chyboval. Určitě se do zápasů dostane. Pro nás bylo cílem mít ho připraveného na Evropu," vysvětlil kouč.

Jílek viděl chyby hráčů i rozhodčího

Jihočeši si dokázali proti Spartě vytvořit velké množství šancí a mohli po půli vést klidně o tři branky. „Nebyl předpoklad, že si Budějovice budou vytvářet celých pětačtyřicet minut jednu šanci za druhou. Znovu říkám, že šlo o individuální chyby. Bylo to o tom být trpělivý, uklidnit se. Je to na hráčích a jejich zkušenostech. Měli bychom být schopní se s takovým průběhem vyrovnat, pokud máme pomýšlet na nejvyšší příčky. Branku takhle brzy dostat můžete, ale je potřeba na ni reagovat, a to nebylo úplně dobré," uznal Jílek.

"Místo abychom zvýšili aktivitu, trvale soupeře tlačili a vytvářeli si šance, tak to byly vždy jen ojedinělé záblesky," hledal sparťanský kouč vysvětlení, proč se jeho svěřenci jen těžko vyrovnávali s rychlostí a agresivitou soupeře.

Ani směrem dopředu to ovšem nebylo z pohledu letenského mužstva v pořádku, trenérovi chyběla větší kvalita. „V přechodové fázi jsme měli problém. Soupeř to velmi dobře zahustil a pak je to otázka kvality. Hráči v útočné fázi musí být schopni přejít jeden na jednoho. Také je to otázka kvality v rychlosti a součinnosti, ve schopnosti hrát na jeden dva doteky. To jsem tam trochu postrádal. Neříkám, že by snaha nebyla, ale musíme být přesnější a kvalitnější," pojmenoval problémy trenér Sparty.

"Směrem dozadu, když prohráváte, tak se logicky otevírají prostory pro brejky. Budějovice to dohrávaly velmi dobře a stálo při nás v některých situacích i štěstí, že jsme neinkasovali," přiznal Jílek, který nebyl přesvědčen o správnosti posouzení dvou sporných situací v závěru první půle.

„Faul na gólmana... Náš hráč na něj žádný drtivý tlak nedělal. Penaltě předcházela velká chyba Hanouska. Nestačil reagovat na náběh soupeře. Viděl jsem potom stejnou situaci zhruba v 60. minutě na Tetteha. Ten byl před soupeřem, šel do hlavičky, soupeř na něj dá ruce, Tetteh jde na zem a ani se to nezkoumá. Pro mě je to strašně těžko čitelné, kdy ano a kdy ne. Potom se sedm minut nehraje. Nemá ale cenu se v tom pitvat," posteskl si trenér Sparty.