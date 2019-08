Do branky Opavy už se trefil, teď by rád Mondek srovnal účet

„Moc se těším. Vím, jak tohle utkání kluci prožívají. Čtrnáct dní v opavské kabině zní: Opavo, derby je naše! Když jsme v minulé sezoně doma zvítězili, tak jsme tím v kabině fakt hodně dlouho žili. Byl bych nerad, aby se to zopakovalo, protože by mi to kluci z Opavy dali sežrat. Doufám, že tam vyhrajeme a budeme si zpívat: Ostravo, derby je naše!" usmíval se na derby natěšený Smola.

„Moc se těším. To derby má skvělou atmosféru," uvedl 30letý útočník. Obavy z nadávek opavských fanoušků nemá. „Já si z toho hlavu nedělám. Nějak to nevnímám. Myslím, že mě to spíše dokáže vyhecovat. Beru to tak, jak to je. Jsou to věci, které neovlivníte, takže je to vlastně úplně jedno," přemítal Smola.

Zleva Milan Rundič z Karviné a Tomáš Smola z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Stejně jako Baník má i Opava nově v kádru hráče, který v minulosti oblékal dres soupeře. Po dvou letech v Polsku se do české ligy vrátil Slovák Karol Mondek, jenž odehrál v Baníku jednu prvoligovou a jednu druholigovou sezonu v letech 2015 až 2017. „Mám na Baník příjemné, ale méně hezké vzpomínky, protože hned první rok jsme sestoupili. Ale ten další rok byl fajn, protože jsme se hned dokázali vrátit," vrátil se v čase 28letý záložník.

„Nyní jsem ale v Opavě a velmi se těším z toho, že zatím patřím do základní sestavy. Škoda jen, že jsem ještě nedal gól, třeba to vyjde proti Baníku, tak jako to vyšlo tehdy proti Opavě," připomněl utkání 5. kola druhé ligy v sezoně 2016/2017, který Baník doma nad Opavou vyhrál 3:0 a Mondek vstřelil druhý gól Ostravy. Vstup do aktuálního ligového ročníku vyšel lépe Opavě, která vyhrála dvě úvodní kola. Baník si připsal své tři body jen výhrou v Karviné. V minulém kole oba týmy prohrály. Baník doma 0:1 s Teplicemi, Opava dostala výprask 4:1 v Mladé Boleslavi.