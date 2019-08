Po výběru stran Smola věřil, že gól dá. Je to má oblíbená branka, přiznal

Každý dotek jeho kopačky s míčem ocenili opavští fandové mohutnou reakcí nevole. Útočník Baníku Ostrava Tomáš Smola, stejně jako jeho Nemanja Kuzmanovič, který do Ostravy přestoupil o půl roku dříve, už nejsou na opavském hřišti vítanými osobami. A Smolova odpověď na ohlušující pískot tribun? Vítězný gól v prvním slezském derby, které zažil na ostravské straně. A poté erupce radosti před kotlem hostujících Baníkovců. „Tím, že to nebylo před opavským kotlem, tak jsem si to trochu užil. Myslím, že to nebylo žádné provokování," hájil se Smola. Baník vyhrál v předehrávce 4. kola 2:0.

Fanoušci na vás při každém doteku s míčem pískali. Vnímal jste to?

Kdepak, a když už něco takového zaslechnu, tak mě to spíše vyhecuje. Takže v pohodě. Jsem rád že to utkání proběhlo v klidu a super atmosféře.

Představoval jste si, jaké to bude dát Opavě gól?

Hodněkrát, všechny scénáře jsem si přehrával. Jsem trochu pověrčivý a tím, že jsme v první půli hráli na mou oblíbenou branku, na kterou se mi tady dařilo, tak jsem věřil, že se tam trefím. Trefil jsem se a jsem rád.

Gól jste dal po standardce, byla to zbraň, na kterou jste sázeli?

No vidíte, ani nevím, myslel jsme, že to byl jen centr a že to někdo tečoval, tuším Zio (Patricio Stronati). Jen jsem byl tam, kde jsem měl být a doklepl jsem to. Trochu jsem se bál, jestli to nebyl ofsajd, ale naštěstí nebyl.

Máte lepší startovní reakci než obránci?

Trochu mě odraz od břevna zaskočil, ale když vidím, že někdo hlavičkuje, tak automaticky jdu k bráně a mám štěstí, že to doklepnu. I teď to bylo se štěstím, protože jsem balon dobře netrefil. Kluci si ze mě vždy dělali srandu, hlavně Žiďas (kapitán Opavy Jan Žídek), že tohle je můj klasický gól, do prázdné branky, dorážka z metru.

Neříkal jste si před zápasem, že se v Opavě nebudete z gólu radovat?

Tím, že to nebylo před opavským kotlem, tak jsem si to trochu užil. Myslím, že to nebylo žádné provokování.

Jaké to pro vás bylo utkání? Hrát poprvé za Baník proti Opavě?

Do dnešního dne jsem to ani nijak nevnímal, až když před námi jeli policajti, tak jsem v autobuse začal vnímat tu důležitost. Byli jsme trenérem s Kuzmou (Nemanjou Kuzmanovičem) upozorňovaní, abychom nebyli přehecovaní a nedostali kartu a nemusel nás střídat. Bohužel Kuzma to trošku ods.al, když to tak řeknu, protože měl kartu a pak jeden zákrok, kdy to smrdělo, tak ho trenér raději stáhl. Škoda, ale vyhráli jsme derby i pro něj. Jsme tým.

Pomáhal jste s taktikou na utkání?

Spíše Kuzma, mě se moc neptali. Kuzma je asi lepší řečník, nebo lepší v taktice, nevím. (smích)

V opavské obraně scházel Jaroslav Svozil. Byla to úleva?

Byl jsem rád, Svozka je důležitý článek jejich osy a v obraně velmi silný, Ale Šáfa (Jan Schaffartzik) to odehrál taky. Čekal jsem, že to budu mít jednodušší se Simim (Dominik Simerský), ale byl ve vzduchu taky dobrý. Pochvala klukům, odehráli dobrý zápas, ale nedali šance. Dvě tři tam měli v první půli, z nichž mohli dát gól. Nám to utkání ale sedlo. Některé akce hlavně v prvním poločase jsme mohli dohrát lépe, ale díky máme nulu a jedeme domů. Super.