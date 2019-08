Hořký den. Dokud nezlepšíme koncovku, nebudeme vyhrávat, hlesl opavský Jurečka

Dal jste dva góly, ale ani jeden neplatil. Jak jste to viděl?

Škoda, ale to tak ve fotbale je. Měli jsme dost šancí i dobrý tlak, jen jsme nedokázali dát gól, který by mohl platit.

První gól sudí neuznal pro faul na brankáře, byl to faul?

Asi ano. Byl jsem v plné rychlosti a nestačil jsem zastavit. Takže to byl faul.

A druhý? Stál jste v ofsajdu?

Nevím, to nemůžu říct. Nechci špinit rozhodčí, musím se na to nejprve podívat. Každopádně je škoda prvního obdrženého gólu, kdy jsme nepohlídali Smolu po standardce. Baník nic neměl, až na tu standardku, což je fakt škoda.

Gól jste mohl dát i hlavou, ale tam se blýskl gólman Budinský. Kolik chybělo?

Už jsem slavil. Musím smeknout klobouk, protože ten balon vytáhl ze šibenice. Dneska to byl pro nás hořký den.

Bolí porážka o to více, že vítězný gól dal Tomáš Smola, který loni střílel góly za vás?

Je to hlavně naše nedisciplinovanost, protože jsme věděli, že má velmi dobrý výběr místa v šestnáctce a když se odrazí balon, tak u toho většinou je. Škoda, že jsme ho nezvládli pohlídat. Neodešli s Kuzmou (Nemanjou Kuzmanovičem) do Baníku náhodou a musíme jim to jenom přát. Dneska to bylo slušné z naší strany, ale nedali jsme góly.

Hlavně ve druhé půlce jste Baník přitlačili, co scházelo ke gólu?

Měli jsme tlak, odehráli jsme slušné utkání a myslím, že ani ten inkasovaný gól nás nijak neovlivnil. Troufám si říct, že jsme v určitých pasážích byli lepší než Baník, ale nezvládli jsme to. Stejně jako proti Boleslavi jsme měli šance, ale nepotrestali jsme je. Zakončení je teď náš oříšek a dokud ho nerozlouskneme, tak nemůžeme uvažovat o nějakých bodech. Fotbal sehraje na góly, ne na krásu. Dobrá hra nám nic nedá. Koncovka ale kulhá.