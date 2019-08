Nechat Plzeň hrát, to by byla naše smrt! Jindřišek vysvětluje, proč se klokanům na Viktorii daří

Vzhledem k průběhu zápasu, bod berete?

Samozřejmě, kdybychom měli body tři, bylo by to veselejší. Na druhu stranu hráli jsme proti Plzni, která je pořád jedním z nejsilnějších mančaftů v lize. Bod bereme.

Viktoria nevyhrála u Botiče potřetí v řadě. Čím to, že na ni tak umíte?

Nevím. Musí si všechno sednout, musíte mít i štěstí. Stejně jako proti Slavii. V takových zápasech nemáme co ztratit, jdeme do toho od první minuty na sto procent. Zase se nám to vyplatilo, byť jsme bohužel získali jen bod. Asi kdyby Plzeň dala první gól, zápas by vypadal jinak. Museli bychom to trošku otevřít, Viktorka je v brejcích silná a asi by nás potrestala.

Plzeň jste nepouštěli do křídelní hry. Byl to klíč, jak otupit její sílu?

Myslím, že jsme zvolili dobrou taktiku. Kdybychom je nechali hrát svoji hru, byla by otázka času, kdy by nám dali gól. To by byla naše smrt. V první půli jsme byli i herně lepší, po přestávce jsme se víc zatáhli, Plzeň ukázala sílu. Ale do úplně vyložené šance jsme ji nepustili.

Bylo těžké udržet na uzdě útočníka Krmenčíka?

Šlo o práci celého týmu. Krmenčík je silný, dokáže míč pokrýt. Náš úkol byl, abychom ho zdvojovali a odebírali mu balony, což se nám dařilo. Když naši stopeři vyhráli hlavu, měli jsme v první půli druhé balony. To byl hlavní důvod, proč jsme Plzeň do ničeho nepustili.

Proti Boleslavi jste hrál na stoperovi, nyní jste se vrátil do zálohy. Kde vám to sedí víc?

Na stoperu se mi hrálo dobře, měl jsem trochu jiný úkol, hrál jsem osobně na střelce Komličenka. Teď jsem se vrátil na svůj post. Asi mi je to jedno, ale cítím se o trošku líp na svojí pozici, kde si můžu zaútočit.