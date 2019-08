Budějovice v lize trápí favority, trenéra ale mrzí zbytečné chyby. Tlačí na Sivoka?

Kdyby vám před začátkem sezony někdo řekl, že budete mít po čtyřech ligových zápasech pět bodů. Bral byste to?

Vzhledem k losu bychom to asi brali. Ale měli jsme i na víc. Ovšem nechci, aby to vyznělo tak, že ztrácíme pokoru. To vůbec ne. Pěti bodů si vážíme. Náš fotbal je koukatelný, ale potřebujeme body. To je třešnička, která tomu dneska chybí.

Hodně vás mrzí chyby, které soupeři okamžitě potrestali a které vás připravily v zápasech o lepší výsledek?

Musíme na tom zamakat, jestli chceme být úspěšní. Herně jsme na tom dobře, v tom chceme pokračovat, ale zbytečných chyb se musíme vyvarovat. Každá totiž končí gólem, což ve druhé lize nebylo.

Zleva Matej Mršič z Českých Budějovic a Jan Matoušek z Jablonce v akci během utkání 4. kola fotbalové ligy.

Václav Pancer, ČTK

Jednu velkou jste vyrobili i proti Jablonci, kdy Doležal lehce obešel Nováka a z jeho přihrávky pak pohodlně skóroval Sýkora.

Při té situaci ale bylo chyb víc. Jasně Pavel Novák prohrál souboj s Doležalem, což se může stát. Ale obrana byla v tu chvíli hrozně roztažená, vůbec se to nepřesunulo. Vznikla tam obrovská mezera. Tam musí být okamžitě druhý stoper, jenže ten byl v ten moment padesát metrů od něj. Mrzí mě to. Chtěli jsme do utkání vletět a jít do vedení, protože jsme si říkali, že Jablonci pak třeba budou po Evropské lize docházet síly. Ale bohužel ta chyba zhatila naše plány. Bod se ale počítá, protože proti nám stál soupeř, který se rval o postup v předkole Evropské ligy a má neskutečnou kvalitu. Klukům ani nemůžu nic vyčítat, na hřišti odvedli maximum. Vyjma té chyby odehráli stopeři super utkání.

V záloze podává výborné výkony Petr Javorek. Co říkáte na jeho formu?

Snad mu vydrží co nejdýl, protože je pro nás jeden z důležitých hráčů. V trénincích i zápasech vypadá velice dobře. Nebojí se hrát, má tam kvalitu, chodí do soubojů a kondičně je na tom fantasticky. Je to vidět i na Kladrym (Jiří Kladrubský). Maká nahoru dolů, i když pro něj musí být těžké. Proti Jablonci na něj vylítne reprezentant Černé Hory Jovovič, on ho stačí bránit, a ještě podporuje útok. Kluci absolvovali druhou přípravu bez zranění, což se pozitivně projevuje.

Benjamin Čolič z Českých Budějovic.

Pancer Václav, ČTK

Daří se i Čavošovi s Provodem. Měl jste před zápasem těžké rozhodování, koho poslat na hřiště?

Ano, poprvé za dobu, co jsem tu jako hlavní trenér, jsme měli obrovské dilema, jak postavit střed. Javorek, Čavoš nebo Provod zahráli proti Spartě skvěle a k tomu jsme věděli, že můžeme už opět využít Kulhánka s Havelkou, kteří na Slovácku podali nadstandardní výkon. Rozhodli jsme se pro Provoda, který v utkání nakonec vystřídal tři posty a byl na nich fantastický. Začínal na pozici desítky na podhrotu. Pak jsme ho trochu zatáhli, protože jsme chtěli dostat do hry Mustedanagiče, abychom měli na hřišti dalšího útočníka, a nakonec skončil na křídle, kde byl nebezpečný. Je to kluk směrem dopředu, pro nás obrovsky platný.

Útočník David Ledecký byl loni nejlepším střelcem druhé ligy, v nejvyšší soutěži ale zatím na gól čeká. Čemu to přičítáte?

David pro tým neskutečně pracuje jak do útočné, tak i obranné fáze. Samozřejmě útočník je tam od toho a hodnotí se podle toho, jestli dává góly. Tak to prostě je. Ve druhé lize mu z jedné strany od Kladrubského přilétlo osm centrů, z druhé strany dalších šest, což tady asi nebude. V první lize si musí poradit s tím, že se dostane do jedné dvou šancí a musí ten gól dát. O tom první liga je.

Brankář Jablonce Vlastimil Hrubý zasahuje v utkání s Českými Budějovicemi.

Václav Pancer, ČTK

Jaká je aktuální situace ohledně Tomáše Sivoka?

Tomáš mi před utkáním s Jabloncem psal, ať to zvládneme a uděláme tři body. Abychom už měli nějakýho fóra, až nastoupí (smích). Budu se opakovat, pro mě je to těžké, protože rozhodnutí je na Tomášovi, musí ho udělat on. Samozřejmě ta doba se zkracuje, když jsem s ním v sobotu mluvil, říkal, že rozhodnutí i kvůli dětem chce udělat co nejdřív. Věřím, že tady zůstane. Normálně s námi trénuje, byl podle mě i na zápase s Jabloncem, akorát se někde schovává, aby ho lidé moc neviděli.

Stanovili jste si nějaký konkrétní termín, kdy padne definitivní verdikt? Původně se měl rozhodnout do konce července.

Dal si nějakých 14 dnů. Naše domluva s Tomášem byla, že mu možnost dáme a budeme prostě čekat. I od něj to bylo férové. Přišel a řekl, že ať si klidně někoho přivedeme, že tady bude hrát klidně zadarmo a v jakékoliv roli. To je třeba říct, aby to lidi věděli. On nečeká na žádné peníze. Chtěl prostor a my mu slíbili, že ho dostane. Nezlobím se na něj, ale samozřejmě každý den na něj tlačím, aby se už rozmyslel.