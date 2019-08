Triviální chyby! Na této úrovni a ve Spartě nemyslitelné, lamentoval Jílek po krachu v Boleslavi

Mladá Boleslav vám trefou v posledních vteřinách připravila už druhou prohru v pěti kolech, během nichž jste posbírali jen sedm bodů. Byla za prohrou Sparty na hřišti Středočechů taktická nevyzrálost mužstva?

V každém zápase jakoby hrajeme a jsme svým způsobem nebezpeční, máme vlastně i dost brankových příležitostí. Ale třeba Mladé Boleslavi stačí za zápas pětkrát trefit branku a dá z toho čtyři góly. Protože děláme triviální chyby. Naprosto naivní. Pokud je neodstraníme, nebudeme vyhrávat.

Sparta v pěti zápasech inkasovala osm branek. Pro klub, který chce hrát o mistrovský titul, nejde o příliš lichotivou bilanci.

Musíme na to pochopitelně reagovat. Do dalších utkání určitě zohledníme, jaké výkony jednotliví hráči podávají. Druhá věc samozřejmě je, jak vypadají během týdne v přípravě. Nicméně množství branek z pozice středních obránců je skutečně velké. Je tudíž naším prvotním úkolem, abychom tohle zlepšili.

Zleva Michal Hubínek z Boleslavi a Libor Kozák ze Sparty.

Radek Petrášek, ČTK

V Mladé Boleslavi jste po každé vstřelené brance rychle inkasovali. Čemu takové výpadky přičítáte?

Neumím jednoznačně odpovědět. Možná jde o momentální ztrátu koncentrace, krátkodobé uspokojení. Před třetím gólem jednoznačně. Hráči stáli jako kuželky. Na téhle úrovni a s vědomím, jakou značku reprezentujeme, se to stát nemůže.

Třikrát jste dokázali srovnat skóre, ale stejně nemáte ze zápasu ani bod. Nejde i o odraz faktu, že vám v sestavě chybí hráč, který by mužstvo uklidnil?

Na pozicích stoperů máme dostatečně zkušené hráče jako Štetina či Costa. Mělo by to vzejít právě od nich, nebo od Libora Kozáka. Jde o respektované hráče. Ale jsem přesvědčený, že v Mladé Boleslavi to nebylo o zklidňování, nýbrž o koncentraci a individuálním řešením.

Přestože Kanga na podzim ukazuje velice slušnou formu, v nedělním zápase jste jej vystřídal už po dvaašedesáti minutách. Stažení se mu evidentně příliš nezamlouvalo. Proč jste Tetteha poslal na trávník právě za Kangu?

Hráli jsme pomalu odzadu. Kanga se v utkání dostával blíže naší brance, než jsme chtěli. Nebyl ve hře podle našich představ. Za nepříznivého stavu jsme věděli, že musíme hru zjednodušit. Chtěli jsme mít na ploše hráče, kteří se porvou o odražený míč. Tetteh se gólově prosadil. A kdybychom neudělali fatální chyby v defenzivě, tak bychom zápas asi otočili.

Muris Mešanovič z Boleslavi se raduje z úvodního gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Podruhé v ligovém utkání dostal šanci v nynější sezoně v základní sestavě David Moberg Karlsson. Proti Slovácku v prvním kole jste jej střídal po šestatřiceti minutách, v neděli na hřišti Mladé Boleslavi šel ze hry po prvním poločase. Bude mít nadále vaši důvěru?

Musím mít důvěru v hráče, které mám. Mávnutím kouzelného proutku nevyměním pět fotbalistů. Máme postavený tým, jsme v období určitého poznávání. V posledních čtrnácti dnech trénoval Karlsson naplno, chtěli jsme pošetřit některé hráče pro odvetu Evropské ligy v Turecku, proto šel do hry. David byl každopádně málo ve hře. Čekáme z jeho strany větší zarputilost. Pokud dostane šanci po delší pauze, předpokládal bych z jeho strany větší drajv.

Přestože je odehráno jen pět kol, neznepokojuje vás ztráta na vedoucí Slavii, která je už šest bodů?

Ztráta je nepříjemná, ale soutěž je na začátku a čekají nás vzájemné konfrontace s kluby z čela. Pochopitelně však chceme bodové manko co nejrychleji smazat.