Raketou na Mars aneb Slovácko kosí favority! Jestli nezvládneme Příbram, výhra v Plzni ztratí efekt, říká Svědík

V posledních letech v Plzni nebývá zvykem, aby se hostující kabina po zápase otřásala veselím. Po nedělním triumfu 2:0 se vítězné pokřiky ze šatny Slovácka ozývaly ještě dlouho po utkání. Do toho z reproduktoru burácel známý song Raketou na Mars.

„Vyhrát v Plzni je skvělý počin, máme radost. Nicméně pokud to za týden doma nepotvrdíme s Příbramí, nebude mít vítězství žádný efekt," narážel trenér Martin Svědík na výhru na Spartě v úvodním kole a následný domácí pád s nováčkem z Budějovic.

Jak chutná výhra na půdě Viktorie, která doma příliš často neprohrává?

Pochopitelně nás moc těší. Myslím, že jsme splnili, co jsme si před utkáním řekli. Napadali jsme soupeře vysoko, aby nemohl rozvinout kombinaci. Rozdíl oproti zápasu na Spartě byl ten, že v Plzni jsme dlouho nebyli efektivní. Až v závěru poločasu jsme šli zaslouženě do vedení. Čekali jsme, že po přestávce přijde tlak Viktorky. Už jen tím, že přišli do hry Krmenčík s Kopicem. Ale vzadu jsme byli dobří, výborný výkon jsme potvrdili druhým gólem.

Zleva Milan Petržela ze Slovácka a Adam Hloušek z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Porazili jste dva aspiranty na titul, navíc na jejich hřišti. Vyhovují vám takové zápasy víc?

Zřejmě nám tyto zápasy sedí víc. Musím také říct, že jsme měli i štěstí, že Plzeň není v herní pohodě. Nemá nyní výsledky, její hráči nemají takovou formu. Na druhou stranu, Pavel Vrba je pro mě nejlepší trenér, dokázal fantastické věci. Čekali jsme, že Plzeň do nás bude bušit. Nechtěli jsme proto jen čekat v bloku, ale být i aktivní. Máme k tomu vhodné typy hráčů - Petrželu, Navrátila, Zajíce. Teď nás posílil útočník Ondra Šašinka, který podrží míč, což nám chybělo.

Pomohlo vám, že Plzeň proti vám, vzhledem ke čtvrteční odvetě s Antverpami v předkole Evropské ligy, nastoupila v kombinované sestavě?

Ať Plzeň postaví jakoukoli sestavu, je vždycky kvalitní. Je její problém, jestli obměnila sestavu. Připravovali jsme se každopádně na její herní styl, nikoli na jednotlivé hráče.

Zleva Milan Petržela ze Slovácka a Joel Kayamba z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Připravoval jste na zápas Milana Petrželu? Ve Viktorii prožil fantastické roky, návrat sem byl pro něj nesmírně těžký.

S Milanem se celkově bavím hodně. Je to zkušený borec, i já od něj můžu jako trenér čerpat. Bavili jsme se tedy i před Plzní. Spoléhal jsem, že se tady bude chtít naopak ukázat. Věřil jsem, že bude nachystaný. Ukázal, že je profesionál. Po vysoké prohře s Jabloncem (0:6) jsme spolu měli rozhovor. Byl to druhý výkon v řadě, který od něj nebyl dobrý. Stejně i od dalších ofenzivních hráčů. Pokud ale on podá standardní výkon, mužstvo pozvedne.

Vzhledem k nečekané prohře s Budějovicemi, budete před Příbrami držet tým při zemi?

Víme, jaké chyby jsme s Budějovicemi spáchali, teď půjde jen o to, abychom je neopakovali. Věřím, že máme dost zkušených kluků, aby zápas s Příbramí vypadal úplně jinak než ten s Budějovicemi.