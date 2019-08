Stoper Sivok je zraněný. Jít ven už netouží. Dynamu podepíše, až bude fit

Jak to aktuálně vypadá s vašim podpisem Dynamu nebo odchodem do zahraničí?

Zatím se odkládá. Není to proto, že bych byl vybíravý a nevěděl, co chci. Momentálně jsem ale zraněný. Asi před deseti dny jsem si poranil sval. Našli mi tam malou trhlinku. Momentálně se léčím, jezdím do Prahy k panu doktoru Miroslavu Sinkulemu do nemocnice Na Františku. Dva a půl roku jsem neměl zdravotní problém, a teď tohle. Ale není to nic až tak vážného, i když nějaký týden návrat potrvá. V pětatřiceti letech nechci nic uspěchat.

Takže neděláte nic...

Cítil jsem ten sval nějaký čas, ale pořád jsem trénoval, což byla chyba, pak už to nešlo. Ve čtvrtek mě pan doktor poprvé pustil na rotoped. Pomalonku se vracím.

Tahle situace vás asi štve, nebo ji berete v pohodě?

Štve mě to v tom smyslu, že jsem celou přípravu poctivě odtrénoval a najednou z toho vypadnu. Ale jinak beru situaci normálně, to se prostě ve fotbale stává.

Podepsat ale můžete, ruka je v pořádku.

To sice je, ale nechci podepisovat nic, dokud nebudu zdravý a schopný se vrátit na trávník. Tak jsme se i domluvili s trenérem Davidem Horejšem. Nechci, aby vznikl nějaký problém, že podepsal nepoužitelného maroda.

Tomáš Sivok (uprostřed) nastupuje k zápasu proti Vlašimi. Dres Dynama oblékl poprvé od listopadu 2003.

dynamocb.cz

Dali jste si nějaký termín?

On vyplývá docela logicky. V září půjdou děti do školy, takže bych chtěl do konce srpna podepsat, ale musím být zdravý a schopný Dynamu pomoct. Není to o penězích, ale férovém přístupu ke klubu, kde jsem začínal, a který mi vychází vstříc. Nejprve musím být zdravotně v pořádku, pak dohnat ztrátu z tréninku, která zraněním vznikla. Určitě nehodlám vyběhnout na trávník a lítat tam jak potrefená husa. Čtyři měsíce jsem nehrál fotbal, ten jeden přípravný zápas, do něhož jsem naskočil, nepočítám. Nejprve se otestuji v nějakém utkání za béčko, a pak se uvidí.

V zahraničí už o vás nebyl zájem?

Nějaké nabídky jsem dostal, ale z mého pohledu nic zajímavého. Nejde mi o peníze, ale pro mne a rodinu zajímavou destinaci. Ještě je sice čas, ale k zahraničí už se neupínám. Už nepředpokládám, že přijde něco zajímavého. Doma jsme v Čechách a rodině se tu líbí, žijeme na Hluboké v podzámčí. Děti se těší do české školy.

Co vůbec říkáte Dynamu v první lize?

Myslím si, že je to dobrý vstup. Kromě utkání s Opavou a Příbramí kluci bodovali. S Opavou prohráli smolně, v Příbrami po špatném prvním poločase. To se někdy stane. Na Slovácku vyhráli a proti Spartě i Jablonci odehráli velmi dobrá utkání za bod. Já říkám, že zápasy s těžkými soupeři se hrají lépe než s těmi papírově horšími, víc se hecnete, to se potvrdilo. Teď může Dynamo překvapit Slavii. Věřím, že to klukům vydrží a vyhnou se existenčnímu boji o záchranu. Moc rád jim v tom pomohu.