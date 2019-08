Senzační Klokani! Ze ztraceného zápasu s Olomoucí nakonec vydřeli výhru

Trenéři obou týmů udělali několik změn. Domácí Martin Hašek poslal do branky Fryštáka a na stopera uzdraveného Krcha. Jeho protějšek Radoslav Látal musel nahradit zraněného Sladkého a poprvé v základní sestavě poslal na trávník svého syna Radka. Ten si nevedl špatně, i když domácí právě na něj hodně tlačili.

Bohemka měla výraznou převahu, ale do koncovky se dostávala poměrně málo. Obrana Hánáků, hrající na tři stopery a dva pendlující kraje, vytvářela před Reichlem neprůstřelnou zeď. Klokani byli navíc při finální kombinaci zbrklí. Jedinou výraznější příležitost měli domácí ve 12. minutě. Podaný hodil dlouhý aut až do šestnáctky soupeře, Pokorný míč hlavou prodloužil za sebe na Hůlku, který ale z dobré pozice přestřelil.

Fryšták si dal vlastence

Mezi tyče ale jako první vypálili Hanáci. Falta zachytil špatnou Pokorného přihrávku, navedl si míč před šestnáctku, ale jeho ránu doprostřed branky zlikvidoval Fryšták. Ten se ale stal smutným hrdinou příštích okamžiků. Ve 38. minutě Bartek špatně odkopl míč od vlastní brankové čáry. Balónu se zmocnil Houska, centrem našel Faltu, který s ním vyrazil k brance, od brankové čáry poslal před bránu ostrý centr. Fryšták proti němu vyběhl, ale kroutící se balon si srazil do vlastní sítě. Krch už se natahoval marně. Opařené domácí pak do konce poločasu hosté nepustili přes půlící čáru.

Po změně stran domácí přitlačili soupeře, ale bez nápadu a přesné přihrávky neměli šanci. Hosté čekali na svoji příležitost. Ta mohla přijít po sedm minutách, kdy Látal našel v šestnáctce Yunise, který sice míč zpracoval, ale z otočky ho dobře netrefil. V 55.minutě pronikl do šestnáctky Bohemians Falta, Hůlka mu sice sebral míč, ale olomoucký záložník přes něj přepadl a sudí Lech ukázal na penaltu. Po konzultaci s videorozhodčím Hrubešem verdikt potvrdil a Plšek nekompromisní ránou pod břevno dokonal zkázu Klokanů.

Podaného parádní šibenice

Naději vykřesal o pár minut později Podaný nádhernou střelou z trestného kopu, která zapadla do levého horního rohu Reichlovy branky. Domácí ožili, po rychlé akci se z těžkého úhlu pokoušel zakončit Bartek, ale nakonec z toho nebyla ani střela ani centr. Snaha však byla odměněna. Jindřišek zahrával desátý rohový kop domácích, na centr si naskočil Hůlka a hlavičkou o trávník odčinil svoji chybu, z níž vyplynula penalta hostí. Míč skončil ve stejném prostoru jako Podaného paráda.

Trenér Hašek poslal místo neviditelného Keity na hrot Ugwua, a toho bylo rázem plné hřiště. Hanáky, kteří jako by nemohli uvěřit, co se jim stalo, neustále napadal a nedopřál jim klid k rozehrávce. Hosté se snažili hru zdržovat, poté, co Nešpor sestřelil Jindřiška, před lavičkou Bohemians došlo k ostré výměně názorů. Olomouc ve snaze o otupení tlaku domácích vysunula presing až na jejich polovinu, ve čtvrté minutě nastavení, při poslední útočné akci Bohemians, ale Bartek doslova propálil míč obranou Hanáků a strhl vedení na stranu Pražanů.