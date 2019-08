Byl to můj nejdůležitější a nejemotivnější gól, raduje se Bartek

Souhlasíte, že jste dal Sigmě svůj nejdůležitější gól kariéry?

Asi ano, nejen nejdůležitější, ale také nejemotivnější. Vstřelit vítězný gól za stavu 2:2 v závěru nastavení... To je nepopsatelné. A ještě před našimi fanoušky, kteří nám dnes moc pomohli. Vítězství patří i jim.

Věřil jste i za stavu 0:2, že se dá zápas ještě otočit?

Opravdu věřil. První gól jsme dostali z ničeho, byl vlastní, druhý z penalty. Pořád jsme ale měli dost času s výsledkem něco udělat. Věřil jsem, že když budeme hrát dál, můžeme utkání otočit. To se povedlo. Dali jsme dva pěkné góly. Pak ten třetí. Skvěle zahrálo celé mužstvo, odmakali jsme to. Fanoušci nepřestávali fandit ani za stavu 0:2. S každým naším gólem pak sílila jejich podpora.

David Bartek z Bohemians a Ismar Tandir ze Sigmy Olomouc před vstřelením gólu na 3:2.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak se vám líbil parádní gól Podaného z trestného kopu?

Takové dávám, když hraji play station FIFA (smích). Jakub vstřelil podobný už Mladé Boleslavi. Kope trestňáky parádně. I ta branka Lukáše Hůlky hlavou byla pěkná.

Trenér Hašek říkal, když jste se dostal za obranu, že věřil v to, že dáte gól...

Já tomu věřil také. Ani nevím, jak jsem se tam dostal. Hráli jsme to kousek u rohového praporku. Už jsem toho měl plné zuby, ale pořád byl míč u mne. Udělal jsem svoji kličku a najednou se to tam nějak vykulilo. Pak už jsem se soustředil jen na to, abych propálil všechno před sebou... Když jsem viděl míč v síti, cítil jsem obrovskou radost.

Jenže jste ho dal do branky, za níž nejsou diváci. Nestřílíte raději na tu před vaším kotlem?

Pochopitelně ano, víc si pak užijete radost s fanoušky. Ale člověk si nemůže vybírat. Důležité je ten gól dát.

Bohemka má po šesti kolech sedm bodů. Jste spokojení?

Vždycky jich může být víc. V minulé sezóně jsme vyhrávali hlavně venku, doma jen dvakrát. Teď se to otočilo. Všechny body jsme udělali doma. Určitě to je lepší pro naše fanoušky. My ale budeme chtít nějaké body přivézt i z venku.