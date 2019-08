Nečekaný kanonýr Sparty: Nepřipouštím si ani euforii z výher, ani deprese z porážek

Ještě nikdy nedal v ligovém zápase víc než jeden gól. Až musel na Letnou přijet ostravský Baník s brankářem Viktorem Budinským, s nímž společně válčili ve vršovickém Ďolíčku. Martin Hašek mladší ho překonal dvakrát ještě do poločasu a zajistil fotbalové Spartě po třech nezdarech v řadě uklidňující vítězství 2:0. „Moc gólů v lize nedávám, žádný pro mě není snadný,“ netají záložník, který měl před utkáním v soutěži bilanci 82 startů a 9 branek.

Baník jste zdolali, takže jste si asi hodně oddechli...

Samozřejmě, v šatně byla veliká radost. V součtu s Evropskou ligou jsme třikrát nevyhráli, takže tři body po dobrém výkonu jsou moc důležité. Zápas nebyl vůbec jednouchý. Hráli jsme tři dny po utkání v Turecku. Málo spánku, cestování a ještě zklamání. Chtěli jsme ale ukázat, že tady je Sparta!

A vy jste se stal nečekaným střelcem.

Za Spartu jsem dal zatím jeden, proti Karviné jsme ke konci jen snižoval na 1:3. Tentokrát mám velkou radost, dva góly Baníku jsou ve vítězném zápase mnohem sladší.

Sparta proti Baníku nastoupila se stoperskou dvojicí Hancko - Radaković. Jak si vedla?

Gól hlavou je ve vašem případě docela kuriozita, že?

Ani nevím, jak míč do brány zapadl... Z mého pohledu šel mimo, naštěstí se odrazil od tyče.

Mohl jste dát i hattrick.

Bohužel. Ve druhém poločase jsem ještě jednu velkou šanci měl, ale Buďa mě vystál. Mohl jsem asi situaci řešit lépe.

Jak těžké bylo vyhnat z hlavy poslední neúspěšné výsledky a tlak s nimi spojený?

Každý hráč má asi svůj způsob, mohu odpovědět jen za sebe. Mám to tak, že si zápas proberu s trenéry u videa. A hodnocením pro mě končí. Nepřipouštím si ani euforii z výher, ani deprese z porážek. K ničemu by to nevedlo.

Tentokrát přišlo vítězství s čistým kontem. Co se změnilo od posledních zápasů, v nichž jste často inkasovali?

Základem úspěchu je, abychom se bavili fotbalem a zároveň tvrdě pracovali, což patří k sobě. Jedno bez druhého není, je třeba skloubit práci a uvolněnou mysl.