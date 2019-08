Závěr? Bylo to vabank, oddechl si Doležal. Boleslav kousala další hořkou pilulku

„Čekal jsem, jestli ke mně míč propadne. Syky (Jan Sýkora) poslal docela ránu a byl jsem rád, že jsem nastavil hlavu," smál se urostlý útočník, jehož gól přinesl borcům v zelených dresech vedení 2:0 a zároveň velkou úlevu.

První pětačtyřicetiminutovka totiž partě Petra Rady příliš nevyšla, hned v úvodu málem inkasovala. „V první půli byla Boleslav lepší, dobře kombinovala. My paradoxně skoro šanci neměli, vázla finální fáze, sami jsme si překáželi. Přesto jsme ale vedli," oddechl si Doležal.

Netajil radost, i když v závěru jablonečtí fotbalisté zabrnkali fanouškům na nervy. Ladra snížil, domácí na druhé straně několikrát odmítli pojistku a drama bylo rázem na světě. „Dostali jsme ušmudlaný gól a pak nás Boleslav zamkla. Ke konci to bylo vabank. Buď vyrovnají, nebo dáme my na 3:1," prohlásil 29letý reprezentant.

Absenci kanonýrů uvítali

Jabloneckým hrála do not i skutečnost, že soupeři chyběli na Střelnici dva ofenzivní klenoty Komličenko a Mešanovič. „Je těžké je bránit. Když jsme viděli, že nejsou vůbec v nominaci, zaradovali jsme se," připustil záložník Jakub Považanec po desáté domácí ligové výhře v řadě. „Je fajn, že mančaftům se sem dobře nejezdí. Asi je to i tou naší Střelnicí, jak se říká," usmíval se Doležal.

Hosté naopak po čtvrtečním pohárovém nezdaru vstřebávali další porážku, byť se na nich únava z náročné bitvy s FCSB neprojevila. „Hlavně v pátek byla nejen na hráčích, ale celém klubu vidět skepse. I já byl zklamaný, ale život jde dál. Prohra v Jablonci je pro nás další hořká pilulka, ale podali jsme dobrý výkon. Dojeli jsme na neproměňování šancí," tvrdil kouč Středočechů Jozef Weber.