Scházel nám klid ve finální fázi. Na bod jsme v Jablonci měli, posteskl si Ladra

„Je to škoda. Jablonec má zkušené mužstvo. Udělali jsme dvě chyby po rozehrávce a on je potrestal," utrousil záložník Jakub Fulnek. Středočechům navíc chyběli na hrotu kanonýři Komličenko i Mešanovič a absence ofenzívních klenotů byla v šestnáctce znát.

„Samozřejmě Komli dal loni 29 gólů a na dalších deset nahrál. Mešanovič vstřelil hattrick proti Spartě. Na druhou stranu dneska byli v útoku Jirka Klíma s Wagym (Tomáš Wágner) a ti mají taky svoji kvalitu. Scházel nám klid ve finální fázi. Škoda, alespoň na bod jsme tu měli," povzdechl si jediný boleslavský střelec na jablonecké Střelnici Tomáš Ladra.

Zatímco před vlastními fanoušky Středočeši válí, na cizích hřištích zatím ve dvou zápasech nebodovali, navíc vsítili jediný gól.

„Doma nám to tam padá víc, ale určitě nejezdíme ven s nějakým strachem," připomněl Ladra. „Doma asi chodíme do vápna trochu dravěji. To nám tady v Jablonci chybělo," dodal Fulnek.