Zavadil vynechá jen utkání v Plzni. Od klubu dostal za nevhodné chování pokutu

Nezvládl emoce a bude za to pykat. Opavský špílmachr Pavel Zavadil vyfasoval za červenou kartu od Disciplinární komise stopku na jedno utkání, přijde tak o víkendový výlet do Plzně. Pokutu dostal i od opavského vedení.

Jeho dokonale kopnuté míče už nejednou přinesly Opavě důležité body. I zatím poslední ligovou výhru (1:0) ve 2. kole připravil Pavel Zavadil milimetrovou přihrávkou, kterou útočník René Dedič jen lehce trknul do branky Příbrami. V dalších zápasech ale nejstarší hráč Fortuna ligy ukázal i svou horší stránku. Zápasy silně prožívá, a když se nedaří nebo má pocit křivdy, skrývat to neumí.

Jeho reakce jsou občas přes čáru. V minulé sezoně se ostře pohádal s tehdejším trenérem Olomouce Václavem Jílkem, kterého následně nazval ubrečenou holkou poté, co byl Jílek po utkání vyzván, aby slovní přestřelku okomentoval. „Nechápu, proč se vrací k věcem, které se staly na hřišti, proč to vytahuje. Je to ubrečená holka!" zuřil tehdy Zavadil.

Poprvé v této sezoně se Zavadil ozval po utkání v Jablonci, kde Opavané dohrávali od 51. bez vyloučeného Václava Jurečky a prohráli 1:2. „Nechci brečet nebo si stěžovat, ale tohle se s námi vleče od prvního kola. Kdybych řekl pravdu, jak to je, a jak asi my všichni v Opavě víme, tak bych byl na pranýři. Když se na to každý podívá od prvního kola, dovede si udělat úsudek," postěžoval si Zavadil, podle něhož měla Opava na Střelnici na body.

Křivdu cítil Zavadil i v minulém domácím utkání proti Zlínu. Opava hrála špatně, blížila se její čtvrtá porážka v řadě a nedařilo se ani samotnému Zavadilovi, který byl na počátku prvních dvou gólových akcí Zlína. A když mu sudí Pavel Rejžek odpískal faul na polovině hřiště, už se neudržel. Ligový veterán vybouchl a uviděl dvě žluté karty v rozmezí několika vteřin. Nebýt spoluhráčů, kteří jej zadrželi, kdo ví, jak by jeho výlev vzteku na adresu hlavního rozhodčího pokračoval.

„Nerozumím, proč tak reagoval. Bavíme se o tom, že se nesmíme frustrací dostat do téhle situace. Sudí nějak rozhodne a je potřeba to respektovat a hrát dál. Místo toho cítím z hráčů křivdu," zlobil se opavský trenér Ivan Kopecký.

Když Zavadil vychladl, za svou reakci se kabině omluvil. Pokutě přesto neunikl. „Pavel je zkušeným hráčem a sám vyhodnotil, že jeho chování bylo nevhodné. Hovořili jsme spolu mezi čtyřma očima a velice ho mrzí, co se stalo. Dle našeho interního řádu byl pokutován a tento trest s pokorou přijal. K utkání už se ale nechce vracet a vyjadřovat. Svou pozornost nyní hodlá upřít na další těžké zápasy, které nás čekají," uvedl sportovní manažer Opavy Alois Grussmann.

„Fotbal miluju, nedovedu si představit, že bych ráno nešel na trénink. Mám rád kabinu. Tohle všechno mě žene dál, nechce se mi končit," řekl na konci minulé sezony Zavadil. V Opavě má smlouvu ještě na tento fotbalový rok a sestupem se s kariérou určitě loučit nechce. I proto potřebuje s Opavou vítězit. V Plzni, kam nyní Opava pocestuje, ale bude chybět.