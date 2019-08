Už jsem byl v pořádku delší čas, ale nebyl důvod něco měnit, řekl po sezónní premiéře Laštůvka

Naskočil do prvního utkání v sezóně a okamžitě si připsal čisté konto. V lize už devětapadesátou. Přestože Jan Laštůvka proti Slovácku příliš práce neměl, i on se několika zákroky podílel na vysoké výhře 3:0. „Kluci mi to hodně usnadnili. Ale zase jsem se musel hodně koncentrovat. Dlouho jsem nehrál a nechtěl jsem se pouštět do nějakého riskování. Nemusel jsem řešit nic ošemetného, ale furt jsem musel být ve střehu. Bylo to tentokrát hodně o hlavě,“ svěřoval se 37letý brankář ostravského Baníku.

V úvodu se nefandilo, lidé dokonce pískali, protože nebyli spokojení s vaší hrou. Vnímal jste to?

Je to škoda, že pískali. To nám moc nepomohlo. Ale nejde hrát pořád bezhlavě do plných. Musíme si dát rozehrávku zezadu, chvíli počkat, připravit si to. Když jsme dali gól a potom druhý, už to bylo klidnější. Myslím, že jsme Slovácko přehrávali, měli jsme šance ze standardek, dalo se na to dívat.

Jak jste vnímal protest kotle?

Bylo to nezvyklé, u nás fanoušci vždycky fandí. Bylo to takové na nic. Pravdu o tom, co se na Letné dělo, se nedozvíme, to ví jen aktéři, ale nějaké záběry jsem viděl a myslím, že byl trest zbytečný (ostravští fandové nesmějí na fotbal do Jablonce). Fotbal se hraje pro fanoušky a nevím, komu ten zákaz prospěje. Pyrotechniku na Spartě neházeli po sparťanských fanoušcích nebo mezi lidi, nevím. Když je pyrotechnika jen v sektoru a nikam se nehází, tak nevím, proč by měla být zakázaná.

Hráči Ostravy (uprostřed) se radují z gólu. Vlevo je Milan Petržela ze Slovácka a vpravo brankář Slovácka Matouš Trmal.

Petr Sznapka, ČTK

Hrál jste někdy doma v takovém tichu?

Opravdu ne. Přiznám se, že jsem spíš čekal, jak dlouho bude protest trvat. Začalo se fandit až někdy v devatenácté dvacáté minutě, bylo to s prominutím na hov.o. Obzvláště proto, že Slovácko je nepříjemné a moc se nám proti němu v minulosti nedařilo.

Nastoupil jste poprvé po zranění ramene, už jste v pořádku?

Už jsem byl delší čas. S Bohemkou už jsem byl na střídačce, ale nebyl důvod něco měnit, protože Buďa (Viktor Budinský) chytal výborně. Ani na Spartě to nebylo o jeho chybách, ale prohrálo se a trenér se tak rozhodl. Máme s Buďou super vztah, přejeme si, já byl jenom rád, že ty zápasy zvládnul. A ukázal, že tady jsme dva vyrovnaní gólmani.

Proti Sovácku to fungovalo. Čím to že jednou to jde, pak zase ne?

Kluci hráli zodpovědně dozadu a i dopředu jsme měli hodně dobré akce. Standardky nám taky vycházely, dobrý výkon. Oni neměli žádnou vyloženou šanci, možná něco po brejku, ale že bych musel jít nějak na zem, nebo mě ohrozili, to ne. Ale nesmí nás to uspat, máme venku Jablonec, pak je reprepauza, musíme zápas odmakat. Taky nás tam nečeká nic lehkého, taky se nám tam moc nedaří.

Překvapil trenér Svědík Ondřejem Šašinkou v sestavě?

Překvapil, ale je jen dobře, že hraje. Je to mladý kluk, je v reprezentaci do 21 let a tady by moc šancí nedostal. Musí to chytit za pačesy tam. Dokazovat, že na to má a jednou se sem určitě vrátí.