Naše hra byla šílená, přiznal po debaklu jablonecký kapitán Hübschman

Za necelé dva týdny oslaví osmatřicáté narozeniny, přesto je Tomáš Hübschman stále výborným a pro Jablonec nepostradatelným hráčem. V Příbrami, kde jeho tým utrpěl debakl 0:4, byl jediným, kdo snesl přísnější měřítko a neupadl do podprůměru. Po zápase byl z vysoké prohry hodně skleslý...

Jablonec utrpěl v Příbrami debakl 0:4. Čím si takové selhání vysvětlujete?

Vysvětlení nemám. Byl to z naší strany hrozný výkon. Začali jsme špatně, našimi chybami jsme pustili soupeře do vedení. První gól jsme dostali už ve 3. minutě z rohového kopu, i když máme hráče osobně rozdělené. Po první brance už jsme se do hry nedostali, i když byla ještě sousta času. Druhý gól jsme inkasovali po trestném kopu. V první půli jsme ani nevystřelili na bránu.

Co jste si řekli o přestávce v kabině?

Že už to horší být nemůže, musíme se zlepšit, něco risknout. Hlavně dát brzy kontaktní gól. Bohužel se to nepovedlo, naopak jsme dostali další dva. Naše hra byla šílená od začátku až do konce.

Fotbalisté Příbrami děkují fanouškům po vyhraném utkání.

Josef Vostárek, ČTK

Na takové výprasky nejste zvyklí, dá se na něj rychle zapomenout?

Doufám, že se z toho rychle oklepeme a příští týden proti Ostravě to bude úplně něco jiného. To, co jsme předvedli v Příbrami, zavánělo z naší strany až ostudou.

Říkáte to, jako byste se porazili sami, při tom domácí hráli výborně...

Rozhodně jejich výkon nechci snižovat. Příbram vyhrála zcela zaslouženě, ve všem nás předčila.

Po šesti kolech jste byli druzí, měli jste s třinácti brankami nejlepší ofenzívu v lize, Slovácku jste dali šest gólů. A v Příbrami trefili bránu jen z trestného kopu. Co se s Jabloncem stalo?

Já bych těch šest gólů Slovácku nepřeceňoval. Tři z nich jsme dali v posledních šesti minutách, kdy už byli rozložení, výsledek to zkresluje.

Ale hráli jste dobře, nebo ne?

To je právě ten problém. Buďme si upřímní. Všechno je zkreslené dobrými výsledky, kterým ale neodpovídá naše hra, není to zkrátka ono.

Důvodem jsou letní odchody klíčových hráčů, Trávníka, Hovorky, Holeše, Vatajela, Sobola?

Bohužel, je to jeden z důvodů, na který se ale rozhodně nemůžeme vymlouvat. Věděli jsme, že při tolika zásazích do sestavy bude chvilku trvat než si hráči na sebe zvyknou, než budeme předvádět takovou hru, jako v minulé sezoně, kdy jsme byli dlouho pohromadě. Tím chci říct, že z toho minima kvalitních výkonů jsme vytěžili maximum bodů. Druhé místo, na kterém jsme byli, neodpovídalo výkonům, které jsme předváděli. Hodně zápasů jsme vyloženě ubojovali. Několikrát jsme měli i štěstí. Dneska nás to doběhlo.

V Příbrami to to tedy byla pravá tvář současného Jablonce?

To zase ne, tak špatní nejsme, prostě se sešlo všechno špatné, co se nám sejít mohlo.

Předpokládám, že cíl sezony, tedy postup do kvalifikace evropských pohárů zůstává...

Samozřejmě, jedna porážka, byť hodně krutá, ho změnit nemůže. Pořád zbývá spousta zápasů. Chceme hrát nahoře, dostat se do elitní šestky a prát se o poháry. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Věřím, že Jablonec má pořád sílu, aby tenhle úkol zvládl.