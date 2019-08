Konečně jsem dal dva góly. Po jednom to naskakuje pomalu, libuje si příbramský střelec Škoda

Před zápasem vás asi nenapadlo, že můžete dát Jablonci takový výprask, nebo jste si na něj hodně věřili?

Popravdě řečeno, tohle jsme nečekali, ale věděli jsme, že doma jsme silní a děláme tu body. Chtěli jsme na ně vlítnout, jako v předchozích zápasech s Bohemkou a Budějovicemi, kdy jsme také vedli v poločase 2:0. Povedlo se nám to a konečně jsme přidali i branky po změně stran. Spokojenost je velká.

Byl to nejlepší výkon Příbrami v podzimní sezoně?

Myslím si, že ano. A nejen kvůli čtyřem vstřeleným gólům. Dobře to vypadalo i herně.

Spokojený fotbalista Michal Škoda z Příbrami.

Josef Vostárek, ČTK

Jenže venku jste na podzim neuhráli ani bod. Čím si vysvětlujete ten rozdíl ve vašich výkonech doma a na hřištích soupeřů?

Těžko říct, asi to bude tím, že doma si víc věříme. Ale je jasné, že pokud se chceme posouvat tabulkou nahoru, musíme vozit body i z venku.

K debaklu Jablonce jste přispěl dvěma góly...

Jsem za ně moc rád, pořád jsem dával po jednom, a to přibývá pomalu. Před trestňákem Martina Zemana jsem si říkal, že by gólman mohl míč jen vyrazit před sebe, což se stalo. Pohlídal jsem si ofsajd a míč jen doklepl do sítě. Před druhým jsem šel jeden na jednoho. Snažil jsem se dát si míč na levou nohu a trefit vzdálenější tyč, což se mi krásně povedlo. Konečně jsem dal i krásný gól, nebyla to dorážka ani protlačený míč zblízka.

Co říkáte tomu, že v tuto chvíli vedete tabulku střelců?

No... Je to příjemné, ale máme za sebou jen sedm kol. Jsem rád, že góly dávám a chci je střílet dál. Důležité je, že jsem zdravý a pravidelně hraju. Velký dík ale patří i klukům, protože na mne hrají.

Váš bratr Milan ze Slavie byl gólově vždycky před vámi, co tomu říká?

Brácha má radost, my si moc fandíme. Když jsme spolu nedávno byli, říkal, že mu utíkám mílovými kroky. Oponoval jsem, že sbírám góly po jednom a jemu bude stačit jeden zápas a dožene mě. Skoro se to povedlo, když dal v Budějovicích za patnáct minut dva. Jeden mu bohužel neuznali. Milan určitě dá ještě hodně gólů.

Fotbalový útočník Michal Škoda z Příbrami tleská po utkání fanouškům.

Josef Vostárek, ČTK

Hecujete se, nebo soutěžíte, kdo nastřílí víc branek?

Nic takového, my je jeden druhému upřímně přejeme. Jsme rádi, když se druhému daří.

Příští sobotu máte doma Plzeň, nabudilo vás vítězství nad Jabloncem, který byl v tabulce před ní?

Určitě je to příjemná výhra, ale zůstáváme nohama na zemi. Dobře víme, jakou má Plzeň kvalitu. Bude to jiný zápas, určitě těžší. Musíme na utkání s Viktorkou dobře připravit, a pokud s ní chceme bodovat, náš výkon musí být ještě lepší než proti Jablonci.