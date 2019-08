Bída Sparty. Jen dvakrát ztrácela po sedmém kole na lídra více bodů! Je to propast, uznává Jílek

„Pokud se budeme dívat na bodový odstup, je to propast. Po sedmi kolech je to obrovský problém, všichni to asi vnímáme. Není to problém jen pro nás, ale pro všechny ostatní týmy. Slavia je dominantní, sebevědomá, agresivní, herní. Dnes je to jednoznačně číslo jedna, což je potřeba přiznat," řekl kouč Sparty Václav Jílek.

Ostatně potupu Sparty na stadionu U Nisy s povděkem sledoval i kompletní sešívaný trenérský štáb v čele s Jindřichem Trpišovským...

Kapitán Sparty Michal Sáček během zápasu v Liberci

Vlastimil Vacek, Právo

„Nemyslím si, že bychom nějakým způsobem zaostávali za zbytkem, který se chce prát o předek, ale devítibodová ztráta je v tuto chvíli hodně velká. Neříkám, že je to rozhodující, ale určitě tak zkušené mužstvo, jako je Slavia, bude z náskoku těžit," dodal Jílek, jehož tým v úvodu sezony sráží velké chyby v obraně. Ve třech zápasech venku Letenští inkasovali devět branek.

„Říkáme si každý týden, že nesmíme dělat laciné chyby vzadu, ale pořád tam jsou, toho se musíme vyvarovat," pověděl kapitán Sparty Michal Sáček.

Po prohře s Libercem skandoval hostující kotel „My chceme Spartu!". „Je to těžký čím dál tím víc, ale fanoušci na to mají právo vyjádřit svůj názor. Výkony nejsou takové, jaké si představujeme a jaké si představují lidé," přiznal Sáček, jenž je jedním ze služebně nejstarších hráčů ve sparťanském áčku a v posledních letech těžce nese neustále nepodařené restarty nejúspěšnějšího českého klubu.

Martin Hašek ze Sparty Praha a Taras Kačaraba ze Slovanu Liberec během utkání 7. kola Fortuna ligy

Vlastimil Vacek, Právo

„Pořád si říkáme, že teď to nakopneme, teď to půjde a ono to pořád nejde. Sám si nedokážu odpovědět na to, čím to je. Musíme to zlomit, nic jiného nám nezbývá," poznamenal Sáček odhodlaně.

Aktuálních devět bodů ztráty na Slavii nevidí jako nepřekonatelný problém. „Je to sice devět bodů, což je hodně, ale je to hratelný, všechno se dá stáhnout. Musíme se teď rychle sebrat a začít vyhrávat," doplnil Sáček. V dalším kole jeho tým hostí Olomouc.

„Nemyslím si, že Slavia soutěží propluje bez ztráty kytičky, jak se říká. Bohužel jsme bodů poztráceli hodně, ale nemělo by smysl házet flintu do žita. Musíme koukat sami na sebe a začít vyhrávat. Pokud Slavia vyhraje všechny zápasy v lize, tak klobouk dolů, s tím nic neuděláme," uzavřel obránce Sparty Matěj Hanousek.