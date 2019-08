Nesundat dres, blesklo hlavou Vodhánělovi. Hašek si při jeho sólu připomněl Maradonu

Na souboj proti Liberci v poslední srpnový den tohoto roku zřejmě nikdy nezapomene. Jan Vodháněl se stal ve vršovickém Ďolíčku opěvovanou postavou sobotního odpoledne. Fandy Bohemians nejprve ohromil sólem zakončeným ranou na bližší tyč, tři minuty před koncem pak završil parádní akci vycházející nigerijské hvězdy Ugwuy, když střelou do poloodkryté brány poslal soka do kolen.

Jeho nadšení v tu chvíli neznalo mezí. "Hlavou mi běželo, že si hlavně nesmím sundat dres, protože to jsem udělal po prvním gólu a měl už tedy žlutou kartu," usmíval se šťastný střelec, jehož hbitě pošťouchl trenér Martin Hašek. „Ještě že tě to napadlo," žertoval 49letý kouč, který posléze zahrnul Vodháněla chválou. A zaslouženě.

Dvaadvacetiletý útočník se ve svém 26. ligovém utkání konečně dočkal vytoužené trefy. Do nejvyšší soutěže poprvé nakoukl už na jaře roku 2016 v dresu Mladé Boleslavi, poté zamířil do druholigové Vlašimi, kde si ho před rokem vyhlédli Bohemians a svého kroku rozhodně nelitují.

Záložník fotbalových Bohemians Jan Vodháněl slaví se spoluhráči gól v síti Liberce během utkání nejvyšší soutěže.

Vlastimil Vacek, Právo

Vodháněl měl formu už v zimní přípravě, jenže pak se zranil a na jaře v nejvyšší soutěži jen paběrkoval. Teď však přišla jeho chvíle. „První ligový gól je pro každého kluka splněný sen," rozplýval se šikovný mladík, jenž v minulosti absolvoval i stáž v Dortmundu.

Zvlášť o jeho první trefě z úvodu druhé půle si budou příznivci Klokanů dlouho vyprávět. Mrštně totiž přešel přes pět protihráčů a tvrdou ranou propálil Nguyena. „V plánu to ale takhle nebylo. Na vápně jsem někoho chtěl hledat, jenže nakonec jsem si to dal na pravou nohu a vystřelil," popisoval odchovanec Mladé Boleslavi.

Trenér Martin Hašek si v ten moment dokonce připomněl úžasné sólo legendárního Argentince Diega Maradony z mistrovství světa 1986 v Mexiku. „Kdo dneska přišel, hodně dlouho na to nezapomene, možná nikdy. Taky si pamatuju, když to Maradona v Mexiku sám protáhl. Vidím to jako teď, když jsem se díval na přímý přenos. Nezapomněl jsem na to. Dneska ta akce od toho nebyla úplně daleko. Od Honzy byla neskutečná," pěl ódy kouč Klokanů.

Jan Vodháněl z Bohemians oslavuje svůj gól na 2:1 během utkání 8. kola Fortuna ligy s Libercem.

Vlastimil Vacek, Právo

Mezi novináře dorazil dobře naladěný. Není divu, vždyť jeho svěřenci doma válí. Zatímco loni v součtu s nadstavbou vyhráli u Botiče jen dva zápasy, v probíhajícím ročníku vytěžili ze čtyř utkání deset bodů.

„Možná jsme na sebe minulou sezonu vytvářeli před fanoušky zbytečný tlak. Teď jsme asi trošku uvolněnější. První tři body jsme získali hned v prvním zápase, a to nám pomohlo. Teď domácí zápasy zvládáme jak výsledkově, tak i docela slušně herně. Otočili jsme utkání s Olomoucí z 0:2 na 3:2, což je super. Dneska se to opět povedlo," lebedí si Vodháněl.