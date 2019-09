Chováte se ke mně nefér, nebudu se s vámi bavit, vyjel Vrba na novináře

Jak jste spokojený s vítězstvím v Příbrami?

Z mého pohledu jsme viděli zajímavý fotbal, protože obě mužstva se snažila hrát ofenzívně, měla spoustu šancí. Hrálo se nahoru dolů. My jsme těch příležitostí měli víc, bohužel jsme je v některých fázích neproměňovali. Ke konci zápasu se k nám přiklonilo štěstí, kdy do brány spadl tečovaný balón. Samozřejmě jsem rád, že jsme zápas na horké půdě v Příbrami zvládli vítězně.

Jak dlouho jste se rozhodoval o nasazení Michaela Krmenčíka, o němž klub vydal po utkání s Opavou informaci, že jeho zranění se může protáhnout na několik týdnů (dotaz Sport.cz a Práva)?

Nevím, kde sbíráte informace. Nikdy jsme neřekli, že Krmenčík nebude hrát. Pouze jsme řekli, že měl nějaké svalové zranění. Nikdo se k tomu dál nevyjadřoval. Nevím tedy, kde jste vzal informaci, že hrát nebude. O tom, že by nehrál, jsem nikdy neuvažoval. V pondělí se na magnetické resonanci ukázalo, že to není tak vážné, ve čtvrtek se zapojil do tréninku s mužstvem. Dělali jsme všechno proto, aby byl zdravotně v pořádku. Nebyl důvod, proč by neměl hrát.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba a asistent Marek Bakoš během utkání s Příbramí.

Vlastimil Vacek, Právo

Ale informaci o tom, že Krmenčík je v pořádku, jste nevydali...

Další informaci jsme nedali, ale nedali jsme ani takovou, že nebude hrát.

Jak důležité je pro vás vítězství nad Příbramí (dotaz deníku Sport)?

Proč? Pro mne je každé vítězství Plzně důležité, vy si myslíte, že ne.

Myslel jsem ve vaší pozici...

Já nevím, jaká pozice. Vy máte svoje zdroje, já ty zdroje nemám. Tak se ptejte těch zdrojů, které máte. Já se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat, protože si myslím, tak jak se chová deník Sport, já bych se nikdy v životě nechoval.

Co tím myslíte?

Tak jak píšete. Tak to myslím. A jestli se tak chcete chovat, tak se tak chovejte, ale nedávejte mi otázky. Já se k vám nemohu chovat fér, když vy se ke mně nechováte fér. Nebudu se s vámi bavit... Máte ještě někdo další dotazy?

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba během utkání 2. předkola Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus.

Vlastimil Vacek, Právo

Rozjela se Viktorie po předchozích několika nevydařených zápasech?

Jsme v osmém ligovém kole. Když k tomu přičtete čtyři pohárové zápasy, kdy se hrálo středa neděle, středa neděle, a k tomu cestujete, a není to dvě hodiny autobusem, ale třeba celé dopoledne nebo celé odpoledne, tam a zpět, tak jsme měli začátek sezóny hodně náročný. Pak čtu, jak jsme špatní, ale my jsme dojeli na ten náročný program. Vycházelo nám to devět zápasů v devětadvaceti dnech. A když pak chcete ušetřit některé hráče, což nám nevyšlo se Slováckem, tak nás to pak mete a píše se o nás, co se píše. Ten program na začátku sezóny pro nás byl smrtelný. Bohužel to nedopadlo v evropských pohárech, což nás velice mrzí. Pro náš klub jsou poháry, kdy hrajeme ve skupině, velice důležité. To je problém, za který se neschovávám. Když jsou zápasy v klasickém týdenním rytmu, je projev mužstva trochu jiný.

Takže vítáte nadcházející reprezentační pauzu?

Především vítám, když se hraje jednou za týden. Teď už to není problém. Když hrajete dva zápasy v týdnu, vlastně netrénujete, máte jen dva tři dny mezi zápasy, ale jen se chystáte na nejbližšího soupeře. Možná tomu nevěříte, ale tak to je, i když jsou hráči dobře trénovaní. Navíc jsou pod velkým tlakem.

Potěšilo vás, když fanoušci po vítězství v Příbrami skandovali vaše jméno?

Nikdy jsem s fanoušky problém neměl. Naopak jsem rád, že fanoušci mě mají rádi a já mám rád je.