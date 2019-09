Při gólových tečích spoluhráčů jsem cítil bezmoc, litoval příbramský gólman Boháč

Co gólman v takové chvíli cítí?

Totální bezmoc... Obě střely, Krmenčíkovu i Kopicovu jsem měl opravdu pod kontrolou, ale na teče, po nichž míč změnil směr, už jsem neměl šanci reagovat. Na spoluhráče se ale nezlobím, to se prostě ve fotbale stává. Chybělo štěstíčko, které v takových zápasech potřebujete. Snad se zase vrátí v příštích zápasech.

Vy jste ale tři góly chytil...

No, něco jsem chytil, od toho jsem v bráně. Ale jsem za to pochopitelně rád.

Zleva brankář Příbrami Marek Boháč, Jaroslav Tregler z Příbrami a Tomáš Chorý z Plzně v utkání 8. kola první fotbalové ligy.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Výkon Příbrami ale nebyl špatný, co chybělo k lepšímu výsledku?

To štěstíčko. Dali jsme gól, kterým bychom šli do vedení, ale pro ofsajd neplatil. Jinak jsme hráli dobře, Plzeň neměla nijak drtivý tlak, i když to je velmi kvalitní tým. Pochopitelně si šance vytvořila, ale ty jsme dokázali eliminovat. V zápase s námi byla prostě šťastnější.

Doma hraje Příbram výborně, proč jí to v Příbrami nejde?

Nemyslím si, že hrajeme venku špatně, ale nedáváme góly. Věřím, že už tu smůlu brzy protrhneme a přivezeme nějaké body i ze hřišť soupeřů. Potřebujeme každý bodík, abychom se vyhnuli bojům o záchranu. Myslím si, že když dokážeme podávat výkony jako proti Jablonci nebo i Plzni, budeme body sbírat a dokážeme je brát i takovým týmům, jako je Mladá Boleslav, kde hrajeme hned po reprezentační pauze.