Materiál pro silvestrovské vysílání? Tohle možná ještě nikdo nezahodil, kál se Matoušek

Když jablonecký Jan Matoušek zamířil mezi novináře hodnotit výhru 2:1 nad Ostravou, jeho parťák Jakub Jugas si z něj se smíchem utahoval. „Tohle jde nedat? Ono ti to skočilo?!“, dobíral si ho. Matoušek se mu vtípek ani nesnažil vrátit. Dobře věděl, že v 65. minutě měl skórovat a poslat Jablonec do vedení o tři góly. Za stavu 2:0 totiž obral o míč váhajícího Martina Šindeláře a před ním zela zcela prázdná branka. Stačilo jen s balonem doběhnout za čáru a slavit. Místo toho však vystřelil. Trestuhodně vedle. „To se mi ještě nestalo. V lize, ani dřív. Většinou jsem takové situace řešil střelou z jedný a vždy proměnil. Tentokrát to bohužel nevyšlo. Hlavně, že jsme vyhráli. Kdyby srovnali na 2:2, tak to asi bude horší. Výhra 2:1 to trochu odlehčí,“ usmíval se už po zápase mladý reprezentant.

Proč z toho nebyl gól?

V první chvíli jsem myslel, že se (obránce) se mnou hned chytil a musím střílet z jedný. Ale kluci na lavici pak říkali, že jsem měl ještě tak pět vteřin času... Vlastně jsem tam s balonem mohl doběhnout. Mrzí mě to. Sám se na to zpětně raději ani koukat nebudu...

Co vám v tu chvíli proběhlo hlavou?

To bych byl asi sprostý. Každý fotbalista i fanoušek si asi umí domyslet, co jsem si asi tak říkal...

Navíc ani ne minutu po vás netrefil odkrytou branku i Martin Doležal.

Tohle se prostě stává. Měli jsme takové situace dvě, ale v nějakém zápase jich může být třeba i deset a gól nepadne. Myslím, že to bylo vyústěním i toho, že jsme od druhé půle přestali trochu hrát a nechali jsme hrát Ostravu. Pak přijdou dvě takové situace, které neproměníme a oni za nějakých deset minut dají gól na 2:1. Takový je fotbal. Myslím, že to není jediný zápas.

Už se do vás pouštěli spoluhráči v kabině?

To je jasný. Myslím, že to mě ještě čeká dost dlouho. Doufám, že to odčiním už teď na repre a pak mi to padne za Jablonec.

Jelikož odjíždíte na sraz, moč času si vás dobírat mít nebudou, že?

Přesně tak. Ale myslím, že něco mě potká i na repre. (usměje se)

Nebudete se teď bát podívat na sestřihy největších zahozených tutovek?

Je pravda, že bych tam možná byl na prvním místě. Tohle možná ještě nikdo v životě nezahodil.... Ale vyhráli jsme, můžu si z toho dělat jen srandu. Je to pouze můj problém, mohl jsem mít o gól víc. Když jsme vyhráli, shazuje to v konečném výsledku jen mě samotného.

Co vám na to říkal trenér?

Jen to, že tyhle šance musíme dávat. Kdyby to skončilo 2:2 nebo jsme prohráli, asi by to bylo horší.

Jak náročný byl uplynulý týden po vysoké prohře v Příbrami?

Byla to facka. Už zápasy předtím jsme nehráli dobře, ale zvládli je výsledkově. Teď nás Příbram potrestala a tímto zápasem jsme to mohli jen odčinit. To se povedlo, zůstáváme na třetím místě, přes repre pauzu jsme v klidu.