Slavia si bere posilu od největšího konkurenta!

Fotbalová Slavia potvrdila příchod nové posily. Do Edenu přichází levonohý univerzál Lukáš Provod, který naposledy působil v Českých Budějovicích, kde hostoval z Viktorie Plzeň. Vzhledem k tomu bude formálně do konce podzimní části ve Slavii také hostovat. Až v zimě se jeho příchod promění v přestup a bude platit jeho smlouva s klubem do června 2024. Sešívaní si tak berou posilu od svého největšího domácího konkurenta z poslední doby...