Revoluční krok na Slavii! Nechceme prázdné sedačky, vysvětluje Tvrdík

1. Pocitat se bude od Mlade Boleslavi. 2. Zbyvat bude 11 plus 3 domacich ligovych zapasu. 3. 4 zapasy bude mozne vratit, ziskat benefity a zapocitaji se do limitu navstevy. 80% tak znamena ucast na 7 domacich zapasech a 4x kliknout na vraceni vstupenky. To je legitimni pozadavek.