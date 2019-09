Za Totální sezonu má být autobus se saunou. Úspěch doceníme za pár let, říká kouč Slavie

„Získat double a postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy bylo snadnější, než vyřadit Kluž a postoupit do Ligy mistrů," ohlížel se klíčový záložník za posledním z dílů unikátního seriálu mapujícího minulou výjimečnou sezonu Slavie, která vyvrcholila postupem do základní skupiny Ligy mistrů, v níž Pražané už v úterý nastoupí k prvnímu duelu na hřišti Interu Milán. Následně změří síly ještě s Dortmundem a Barcelonou.

„Dortmund už není tak silný a Inter taky není, co býval," glosuje s úsměvem v průběhu dokumentu los velezkušený útočník Milan Škoda. Ani on si nenechal slavnostní premiéru ujít. Stejně jako trenér Jindřich Trpišovský či předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.

Jaroslav Tvrdík a Jindřich Trpišovský

Vlastimil Vacek, Právo

Trpišovský: Více vše doceníme za pár let

„Je fantazie, že něco takového vzniklo. Nyní je fajn vše vidět, ale myslím, že ještě více vše docení fanoušci i my přímo ze Slavie až třeba za pár let, kdy půjde o výjimečnou připomínku jedinečného klubového úspěchu," přemítal Trpišovský před sálem zaplněným fanoušky, kteří dostali netradiční šanci nahlédnout do zákulisí boje o Ligu mistrů, stali se součástí taktické porady, přestávkového hodnocení při odvetě i následných oslav.

„Nikdy nešly informace či záběry ze zákulisí na veřejnost v takové míře," připustil Tvrdík, předseda představenstva Slavie, jemuž trenér Trpišovský před více než stovkou „svědků" připomínal, že by měl naplnit slib o výjimečné prémii.

Jaroslav Tvrdík, Jindřich Trpišovský, brankář Ondřej Kolář a Tomáš Souček během besedy s fanoušky

Vlastimil Vacek, Právo

„Za postup máme slíbený autobus, který bude mít v útrobách malou saunu, lůžka na masáž a v ideálním případě i videokoutek na okamžitý rozbor," culil se Trpišovský. Nijak přitom nevtipkoval. Nápad okopíroval od jednoho z klubů, který Slavia vyřadila v minulé sezoně v Evropské lize.

Tvrdík umí být drsný

A jaký úkol dostal před skupinou Ligy mistrů, k níž se osmý díl Totální sezony váže? „Z hlediska nároků na body ve skupině jsem v klidu, protože hlavní úkol zněl postoupit. Když třeba remizujeme v Opavě nebo Karviné, tak mi pan Tvrdík předhazuje rozpočet soupeře. A umí být dost drsný. Po losu Ligy mistrů mi poslal rozpočty všech protivníků ve skupině, a ať už budou výsledky jakékoliv, nadávat nám nemůže, protože jde o skutečné giganty," culil se Trpišovský.

Veřejně bude osmý díl seriálu Totální sezona dostupný v neděli na TV Slavia, kde jsou k vidění i všechny předchozí části dokumentu.