Olomouci pomohl k výhře videorozhodčí. Byl to zlomový moment, uznává Nešpor

„Ten gól nám hodně pomohl. Opava hrála v hlubokém obranném bloku a my s tím měli problémy. Nedostávali jsme se vůbec k zakončení. Za stavu 1:0 se ale hra otevřela, bylo to nahoru, dolů, a zatímco Opava žádnou šanci nevyužila, my jednu z těch svých ano a za to jsem moc rád. Jsme čtvrtí, a tak můžeme být spokojeni," uvedl kouč Sigmy Radoslav Látal.

Gól přišel po ráně z dálky, co vypálil šestadvacetiletý Španěl Pablo Gonzáles, poslední posila Hanáků, který do Olomouce přestoupil z pražské Dukly. Gólman Opavy Šrom míč neudržel a dobíhající Nešpor už to měl snadné.

Zleva René Dedič z Opavy a Václav Jemelka z Olomouce v utkání devátého kola první ligy.

Luděk Peřina, ČTK

„Stačilo to jen doklepnout do prázdné brány. A jestli to byl ofsajd? Rozhodčí gól, byť na základě videa, uznal, tak asi ne. Určitě to však byl zlomový moment celého utkání, které pro nás bylo složité. Soupeř bránil v bloku a my jsme se přes něj těžko dostávali. Otevřenější to začalo být, až jsme vedli. Najednou byla v defenzívě Opavy okénka a my jedno využili," řekl Právu šťastný autor úvodní trefy Martin Nešpor.

Smutný byl naopak opavský gólman. „Gonzálese jsem celou dobu viděl, bylo mi jasné, že vystřelí. Bohužel, míč vyskočil o kus výš, než jsem čekal, trefil mě někde do prsou, či klíční kosti, odrazil se přede mě a pak už to bylo vabank. Stávat by se mi to nemělo. Zápas to zásadně ovlivnilo," sypal si popel na hlavu nešťastný Vojtěch Šrom.

Tomáš Zahradníček z Olomouce se raduje z druhé branky proti Opavě.

Luděk Peřina, ČTK

Zklamaný byl i kormidelník Slezanů Ivan Kopecký. „Na to, že nám chybělo pět hráčů základní sestavy, jsme odehráli velmi dobrý zápas. Rozhodl ho zbytečný gól a to mrzí. Ve druhé půli jsme Sigmu přehrávali. Jenže před její bránou jsme byli sterilní. Za takové situace se bodovat nedá," přiznal opavský lodivod.